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今日 14:26 重要通告 港股直擊

力寶料中期轉賺5000萬

力寶(00226)預料，截至9月底止中期股東應佔溢利不少於5000萬元，所佔合營企業溢利不少於2億元。

該公司2018年度同期股東應佔虧損3.12億元，每股虧損63仙；所佔合營企業虧損1.6億元。

力寶指出，預期扭虧為盈，主要由於期內一間合營企業出售一間聯營公司權益之收益、合營企業按權益法入賬之投資對象之較高貢獻，而其中部分被合營企業投資物業之公平值虧損抵消。然而，力寶亦預期於期內錄得投資物業之公平值虧損約6600萬元。該公平值虧損主要由於香港物業市場疲弱所致。

下載港交所通告原文

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