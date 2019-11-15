即巿股評 港股直擊

自9月下旬以來，藥業板塊中的領頭羊股價先後展現強勢，當中亦不乏業績表現優秀，而股價仍見落後的股份，筆者認為擁有多個中港知名中成藥專利產品如保濟丸 (於中國內地稱為「普濟丸」)、飛鷹活絡油和唐太宗活絡油等的雅各臣科研製藥(02633)，現為值得留意股份。集團致力研製主要專科藥包括呼吸系統科、心血管科、中樞神經系統科、腸胃科、疤痕治療及口服糖尿藥；也出售非專利藥予公營醫院及診所、衛生署診所及健康中心、私營醫院、藥房、私人執業醫生、藥店、連鎖店、便利店及貿易公司等，反映已建立不俗的營銷網絡。

盈喜預期溢利增逾三成

集團於今年11月13日收市後發盈喜，表示截至今年9月底之2019/20年度首六個月股東佔應溢利，較去年同期增長超過三成，參考去年同期溢利約9,753萬港元，計出將要公佈的財年首六個月溢利不少於1.27億元。參考過去三個財年溢利增長率為23.16%、12.79%和23.87%，以及去年同期溢利增長率為21.41%，足見今次溢利增長逾三成是展示優秀業績表現。管理層於公告表示增長主要歸因於集團非專利藥業務的穩健增長與新獲授權之產品所產生的銷售收益，並加上品牌藥品的銷售表現提升，以及經營槓桿效應與成本控制措施所節省的開支，亦有助實現預期盈利增長。

正在部署跨國策略合作

至於贖回集團已發行的可換股票據，以及投資物業的公平值收益，亦預期在較小程度上對期內溢利增長作出貢獻。當然，盈喜反映的只是集團已實現的溢利，投資者關注的還是集團的業務前景可否繼續看好。集團目前與西班牙、韓國、台灣等國家及地區的醫藥製造商進行策略合作，在心血管科、中樞神經系統、抗傳染科等範圍內共有52種專科藥簽訂授權協議，當中一部分已獲得來年競標資格，包括一些註冊性的非專利藥。未來將繼續引進授權高增長產品豐富組合產品、進一步加強市場地位，此類產品主要包括無菌注射器、腫瘤科產品、組合藥物、專科藥物等等，盈利提升空間甚廣。

主席董事連番增持股份

再者，值得留意主席、行政總裁兼執行董事岑廣業和執行董事嚴振亮兩名核心管理層於10月份多次增持股份。岑廣業於10月8至22日共8次增持股份，共470萬股，涉資超過716萬元；嚴振亮則於10月3至23日共6次增持股份，共132萬股，涉資近159萬元，兩者均以行動證明看好集團業務發展前景。而二人相對上述增持平均成本價為1.5248和1.2041元，較11月13日股價收報1.38元，分別是溢價10.49%和折讓12.74%，反映現價與二人的增持平均成本價相若，配合上述業務前景看好，存在投資者現價進場誘因。

多角度分析每股合理值

最後想指出，倘若單是參考過去三個財年的每股資產淨值、每股盈利和每股股息相對年內股價進行分析，透過市賬率、市盈率和股息率計算每股合理值，就是1.77、1.64和1.92元，較現價1.38元產生潛在回報率為28.26%、18.84%和39.13%。每股合理值之平均數為1.78元，連同派發股息，潛在回報率不少於32%；若考慮到上述盈喜因素，暗示每股合理值超過1.78元。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於1.25元或以下買入；保守者則可於1.10元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為1.80至2.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。