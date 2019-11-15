即巿股評 港股直擊

港股累跌超過1600點，今早終於識得彈一彈，可惜始終反彈乏力，中午收市升幅水瓜打狗，無咁一截。香港今早有得彈，主要係美國有官員指，中美首階段談判已轉入直路，可惜人家美股愈戰愈勇，而港股呢邊就係彈散格局。

恒指高開206點，報26529點，升幅一度擴大至220點，見過半日高位26544點。只不過美國官員光大嘴炮係冇用，市場對中美談判仍存戒心，而本身港股係弱底，信心問題一直纏繞下，反彈乏力。大市升幅收窄至只餘36點，見過半日低位26360點。不過咁，阿里巴巴開始招股，而呢單大茶飯吸資千億，實在係不容有失，所以又見維穩資金出動，低位力托。最終恒指半日收報26408點，升85點；國指中午報收10437點，升9點。

重磅股方面，騰訊(00700)高開低收，繼續受壓，半日跌0.1%，始終上唔返320元樓上，而呢一個之前嘅支持位，或變為阻力位。而阿里巴巴今日開始招股，成功集資上市後，港交所(00388)坐定笠六，蟬聯全球IPO集資額交易所一哥，港交所股價上升亦合理，只不過喺整體市況未如理想下，亦限制港交所升幅，半日只能升近1%。維穩資金出動撐港股，以配合港交所呢餐大茶飯，資金主要買入指數權重嘅友邦(01299)同內銀股建行(00939)及工行(01398)，三股半日升逾1%。

至於呢期避之則吉嘅陀地地產股，喺鐘擺效應下亦見反彈，板塊中嘅股份，升幅由0.4%至2.9%不等。只係大環境下，呢個板塊短暫反彈過後，後市表現仍難樂觀，切忌墮入博反彈圈套。

內需股今日表現亦見出色，阿Man一直都有強調，喺內地仍然力谷內需下，呢個板塊受貿易戰影響較少，而資金一直喺幾個受貿戰影響較低嘅板塊之間游走，早兩日炒物管炒到有啲過熱，今日資金轉炒內需股亦合理。眾多內需股中，啤酒股、乳業股阿Man不時有推介，而呢兩類股份預期仍可跑贏大市。

今日醫藥股普遍見回吐，唯獨百濟神州(06160)曾飆12%創新高，半日升4.9%報123.2元，原因係公司旗下癌症藥品獲美國食品藥品監督管理局批准。至於其他醫藥股，都係望住幾隻重磅龍頭，呢期見翰森製藥(03692)喺24元水平以上整固，睇嚟24元呢個底打得幾實，基於呢隻有望成為成份股嘅潛力龍頭，依家呢啲位都收集得過，止蝕位放喺23元，上面都係睇番前高位28元附近。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)