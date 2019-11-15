港股直擊 即巿股評

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中美首階段貿易協議談判正在進入最後階段。港股兩日累挫741點後，今早回升。

恒指高開206點，開市後曾升220點，見26544點半日高，隨即回軟，升幅一度收窄至36點，見26360點半日低，之後靠穩。恒指中午收報26408點，升85點或0.3%，大市成交額330.49億元。

國企指數報10437點，升9點或0.1%。

A股半日個別走，滬指升0.03%；深成指跌0.11%。

藍籌股方面，阿里巴巴(09988)今日開始招股，港交所(00388)半日升1%；友邦(01299)升1.8%；建行(00939)升1%；工行(01398)升1.1%；瑞聲(02018)再升3.2%。相反，騰訊(00700)半日高開低收，跌0.1%；中海油(00883)跌1.5%。

焦點板塊

內需股：今早造好，潤啤(00291)升3%；萬洲(00288)升1.1%；五谷磨房(01837)升2.5%；蒙牛(02319)收購澳奶粉商獲批，半日升1.2%；百威亞太(01876)抽升3.2%。另外，美團(03690)升1.2%。相反，波司登(03998)續受累貴價新品銷情憂慮，半日挫5.6%；361度(01361)則續受核數師辭任困擾，半日跌2.2%。

本地股：地產股普遍反彈，九倉置業(01997)升2.2%；嘉里(00683)升2.8%；太古地產(01972)升2.9%；新世界(00017)升1.2%；新地(00016)升0.8%；信置(00083)升0.4%%；希慎(00014)升1.2%。另外，港鐵(00066)回升0.8%；優品360(02360)再升1.8%。不過，領展(00823)創近10個月低，半日跌0.1%。

焦點股份

百濟神州(06160)：今早創上市新高，半日升4.9%。集團旗下「澤布替尼」獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)加速批准用於治療既往接受過至少一項療法的成年套細胞淋巴瘤(MCL)患者。

新秀麗(01910)：早段曾挫4.6%，半日跌幅縮至0.4%。集團公布，第三季盈利5300萬美元，按年下跌29.8%。

銀基集團(00886)：發盈喜料中期轉虧為盈。股價曾飆76%，半日升35.9%。

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