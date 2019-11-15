中廣核新能源(01811)公布，今年首10個月，累計完成售電量1.12萬吉瓦時，按年減少1.2%。
其中，在中國，風電項目按年增15.7%，太陽能項目升81.4%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少3.9%，水電項目增加15.6%；南韓燃氣項目跌12.9%。
單計10月，完成售電量1094.5吉瓦時，按年下跌16.9%。其中，在中國，風電項目增加21.1%，太陽能項目增21.3%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少14.1%，水電項目減少13.4%；南韓燃氣項目跌30.1%。
中廣核新能源(01811)公布，今年首10個月，累計完成售電量1.12萬吉瓦時，按年減少1.2%。
其中，在中國，風電項目按年增15.7%，太陽能項目升81.4%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少3.9%，水電項目增加15.6%；南韓燃氣項目跌12.9%。
單計10月，完成售電量1094.5吉瓦時，按年下跌16.9%。其中，在中國，風電項目增加21.1%，太陽能項目增21.3%，燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少14.1%，水電項目減少13.4%；南韓燃氣項目跌30.1%。
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