即巿股評 港股直擊

噚日雖然揀咗隻恒指熊(66579)出嚟，不過講到明恒指向保歷加通道底出發，且SlowSTC(14,3)亦已嚴重超賣等反彈咁嘅款，所以追沽嘅就真係要睇路；結果今日恒指一開已見反彈，開市報26529點，升206點。

至依家10點3分，同個編輯小弟Trevor吹水，講阿里巴巴上市單嘢，基於今次我無乜深究阿里上市，於是我問佢係「集團」上定係「網絡」上，順便講埋比佢知後者曾經喺2007年11月喺香港上過時，當時個code係(01688)，IPO時$1X，掛牌後一飆就飆到上$4X，然後我得到一個答案係：「當年我對財經仲係乜都唔識」；激氣，本小姐那年都只係啱啱畢業咗兩年咋，唔好講到我好老咁喎！哈哈！

話完當年之後再睇返個市，依家見恒指升幅收窄至108點，做緊26432點，日線圖上見恒指仍處於五條主要平均線之下，SlowSTC(14,3)兩線雖已經處於嚴重超走水平，但仍然繼續下行，合理，見個市彈都彈唔起，承如噚日讀者Kazaf So喺FB吹水時講：「聽日(即今日)就算有得彈...我驚都係死貓」。

用頭先mark底恒指個價嚟計一計牛熊證街貨圖啲數，上方熊證仍然喺27300至27399點，有相當於478張期指。雖然今日恒指彈咋，但都仲同呢個位有逾900點差距；而重貨區就喺27400至27499點，係呀，第二層就係啦，呢度有相當於971張期指。

至於下方牛證最貼價街貨就係26200至26299點，呢度有相當於99張期指，係新增街貨層嚟嘅。若然再落多100點嘅話，就見到有相當於320張期指。而噚日估計喺26000至26099點，或者25900至25999點可能出現重貨呢個估算，今日睇都錯唔晒，因為以最多新增期指張數嚟講嘅話，喺25900至25999點比噚日多咗相當於172張期指就已經係最多架啦。

嗯...跌到咁，係想博反彈但又唔係好敢嘅心情，明白嘅；但事實係見到依家恒指雖然近牛證街貨，但依家街貨量咁少；上方熊證重貨但又好遠。貿貿然喺呢個時間見到個市升就唔理三七廿一反手追升嘅話，小心中大戶嘅圈套！

大市無嘢玩，可以從個股入手。噚日同另一位讀者講起領展(00823)，見住佢就嚟變身做「紅底股」一下手向下碌到落依家$80都失守埋，唔肉赤就假嘅，不過有睇開【輪證贏家】嘅都知道領展喺我個倉嚟講係收埋係深深處，只會間中望吓佢，位啱嘅冷吼一轉。

適逢前日(11月13日)佢騰訊(00700)一齊派業績，無計啦撞正大明星駕到，其他星都要全部閃開架啦，所以領展業績都無乜人講。又坦白講唔係賣花讚花香，佢盤數都算不過不失，截至9月底止中期(呢段時間只能夠反映到部份社運影響嘅時間)可分派總額為29.66億元，按年增7.5%；每基金單位中期分派升8.3%至1.4147元。但對我嚟講比較吸睛嘅係佢話出年會將手數拆細至每手100。

領展依家六連跌，穿保歷加通道底同SlowSTC(14,3)見嚴重超賣作技術反彈，短線吼隻Call亦不為過；但拆細呢單嘢大家都可以留意下，情況有啲似幾年前騰訊拆細，雖然係股價拆細，但其實乘返條數，對於散戶嚟講一手入費場點都係平咗，會唔會有人會覺得領展手數拆細之後，入場費平咗，多多少少都買返一手半手，喺呢個亂世中旁吓身咁呢？

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家