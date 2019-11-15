香港財經 港股直擊

阿里巴巴(09988)董事局主席兼首席執行官張勇在招股文件的公開信中表示，公司今天啟動了在香港的上市，是阿里一個新的起點，目標是成為一家活102年的好公司。

張勇稱，2014年阿里首次上市時，遺憾地錯過了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。過去幾年間，香港的資本市場已經發生很多令人鼓舞的重大改革。在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻，公司依然相信香港的美好未來，希望能貢獻自己的綿薄之力，積極參與到香港的未來建設中。

對於公司的使命，他說，阿里創立之初定下的「讓天下沒有難做的生意」並未改變，對「成為一家活102年的公司」的願景進行升級，希望「成為一家活102年的好公司」。阿里不追求成為一家「大公司」或「強公司」，希望成為一家「好公司」，為社會帶來正能量，擔當更多的社會責任，為中小企業服務，被員工認同，讓股東滿意的好公司。

張勇指出，世界已進入數碼經濟時代，阿里希望以自己的探索和實踐，為創造數碼經濟時代新商業文明做出自己的貢獻。經過20年的發展，公司已經從成立之初的一家電子商務公司，發展成為初具輪廓的橫跨數碼商業、數碼金融、智慧物流、雲計算大數據等的數碼經濟時代的商業基礎設施，並由此形成了一個獨特的數碼經濟生態。

為實現戰略目標，阿里會繼續堅定推行三大戰略，即全球化、內需、大數據和雲計算。

張勇認為，全球化是阿里的未來，將繼續從全球買、全球賣、全球付、全球運、全球玩等方面着手，推動全球數碼經濟生態的發展和繁榮。內需是中國經濟的未來。今天在阿里中國零售平台上，移動月活躍用戶達7.85億，他們是中國最活躍、最年輕、代表未來的消費力量。公司希望通過多樣化的商品、服務的供給，來滿足消費者不同層次的消費需求。還希望能夠通過大數據驅動，推動供應側的改革，通過創新的供給直接連接市場，創造出消費者新的需求。

他續稱，大數據、雲計算是數碼經濟時代的石油和引擎，會全力推進阿里商業操作系統的建設，將阿里面向數碼經濟的商業、金融、物流、雲計算等基礎設施開放給所有客戶和合作夥伴，幫助它們全面完成數字化，走向智能化。

最後，張勇說，文化是阿里的基石，創新是阿里的基因。經過十年的探索，阿里創造和發展出獨特的合夥人制度，公司會堅持合夥人治理機制，以確保文化的傳承，以及對使命、願景、價值觀的堅守。