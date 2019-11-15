即巿股評 港股直擊

中美貿易戰仍左右大市發展，至今仍未確定何時簽署首階段貿易協議，恒指昨日跌247點，全日收26323點，大市成交額744.54億元。惟部份股票近日已呈超賣，現階段可考慮分批吸納。

選股方面，建議可留意新海能源(00342)，該公司多年來一直集中在中國華南地區進行能源性產品的銷售，惟區內競爭越見激烈，加上受中美貿易戰影響產品需求，故此該公司自三年前已制定新策略，積極開闢更多不同的市場來將業務風險分散。近年已成功開拓新加坡市場，去年該公司於新加坡的銷售量便急增9倍至全年1,213,000（即每月平均100,000噸）。

目前新加坡海上加油市場每月平均高達400萬噸，新海能源長遠的目標是希望進佔10%之市場份額（即每月400,000噸），而其管理層也表示未來將善用資源拓展此重要市場。

此外，新海能源又不斷完善身處的產業鏈及物流鏈，以提高經營效率，及進一步降低經營成本。如在2017年開始在馬來西亞建立油品採購中心，由最初只租用100,000噸儲油倉作業務發展，至今租用的油倉已逾300,000噸，用以支援新加坡，香港等海上加油及批發業務。

截至今年6月底止中期業績，該公司錄得營業額142.95億元，按年升19.2%。純利3.71億元，按年升9.7%；每股盈利0.252元。預計其全年盈利將會為投資者帶來驚喜。其股價年初至今持續下跌，惟現價已呈嚴重超賣，建議可候1.05元買入，中線目標1.5元，跌穿0.9元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益