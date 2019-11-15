港股直擊 即巿股評

港股連跌兩日累挫逾七百點，暫時未見有大幅反彈誘因，阿里巴巴(09988)今日開始招股，增添市場觀望氣氛。

美中貿易談判反覆，市場懷疑兩國是否可以短期內達成第一階段貿易協議，投資者入市態度審慎。周四美股三大指數收市偏軟，道指早段最多跌106點，低見27676點，其後跌勢減弱，收報27781點，跌1點。標普500指數創紀錄收市新高兼連升三日，收報3096點，微升2點。納指收報8479點，微跌3點。思科預計第二季收入及盈利都將低於預期，股價收市急跌7.3%，拖累科技股偏軟。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報57.62元，較本港收市低0.28元；騰訊(00700)ADR收報319.96元，高0.16元；國壽(02628)ADR收報20.52元，低0.03元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.02元，高0.04元；中石油(00857)ADR收報3.7元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報4.43元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報60.89元，低0.31元；聯通(00762)ADR收報7.14元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.07元，高0.01元。

ADR港股比例指數報26311，較周四恒指收市低12點。即月恒指夜期收報26308點，跌20點，低水16點。恒指昨日午後曾挫367點，見26203點，創逾一個月低，收報26323點，跌247點，連跌兩日累挫741點或2.7%。

昨日有謠言指，香港將在周末實施宵禁，政府澄清並無此事，有關說法全屬謠言。

央視報道，中國總理李克強要求各地主動作為，加快補短板項目建設。

阿里巴巴今日開始招股。本月20日截止認購及定價，26日掛牌。阿里巴巴將會發行5億新股，當中2.5%在本港發售，每股發行價上限是188港元，以每手100股計，入場費接近1.9萬元，集資規模達到940億港元。

焦點股份

中國平安(02318)：公布首10個月保費總收入6685.67億元人民幣，按年上升9.6%。

新秀麗(01910)：公布首三季盈利1.02億元美元，按年減少28.68%。

眾安在綫(06060)：公布按照中國《企業會計準則》編製，今年首10個月的原保險保費收入總額約112.74億元人民幣，按年上升24.12%。

利標品牌(00787)：公布截至九月底半年虧損收窄至9000萬美元，去年同期錄得虧損2.84億美元。

敏華控股(01999)今日公布業績。

今日三隻新股掛牌，據耀才交易中心，江西房地產開發商--新力控股(02103)暗盤收報3.97元，較招股價3.98元低0.25%。回轉窰、粉磨設備生產商--中國鵬飛(03348)暗盤收報1.6元，較招股價1.58元高出1%；機械設備生產商--永聯豐集團(08617)暗盤收報0.53元，較招股價0.55元低3.6%。