重要通告 港股直擊

內地科網巨擘阿里巴巴(09988)今天起至下周三公開招股，每股招股價上限為188元，發行5億股，其中公開發售部分佔2.5%，即1250萬股，國際發售部分佔97.5%，即4.875億股。集資淨額約935.42億元。計及若7500萬股超額配股權全部行使，集資淨額約為1076.05億元。

每手100股，入場費18989.45元。股份11月26日掛牌。

阿里表示，已就公開發售採取全電子化申請程序，不會就公開發售向公眾提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

聯席保薦人為中金公司及瑞信。