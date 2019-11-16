即巿股評 港股直擊

中美貿易談判再度陷入膠着狀態，香港社會局勢又持續動盪，恒指走勢本星期急轉直下，繼周一(11日)失守27000點關口後，昨天再挫247點，4個交易日累瀉1327點(4.8%)，近一個月的升幅完全蒸發。

市況低迷，最新公布業績的公司，無論表現好與壞，都免不了捱沽，同於周三放榜的藍籌股，騰訊(00700)績後被唱淡，昨天跌2.3%(7.6元)，收報319.8元；領展(00823)成績表算有交代，並建議「拆細」冀提升流通量，股價也回落1.7%(1.35元)，收報79.75元。

領展宣布，每手買賣將由500單位改為100單位，明年1月2日起生效。領展今次是降低每手涉及的單位數目，每個基金單位權益毋須作出調整，與所謂的股份「1拆X」不同，後者由於每股權益(如派息)亦要按比例拆細，發行股數將增加，而每股股價會相應調低。嚴格來說，領展的建議只是入場費「拆細」。

按照公布當天領展收報81.1元計，投資者購入一手500個單位，不計手續費需要40550元；若果建議順利生效，以相同價格買一手100個單位，只需8110元便可「進場」。

領展主席聶雅倫解釋，自2005年掛牌以來，每基金單位價格上漲了不少，令每手入場費大幅增加。目前領展約30%持有人為小投資者，下調每手買賣單位後，有助吸引更多散戶投資領展，藉此擴闊基金單位持有人的基礎。

上市公司減少每手股數，確可提高股份流通性，刺激交投。最近3年，有5隻藍籌股曾經實施同類型建議，包括吉利汽車(00175)、長江基建(01038)、舜宇光學(02382)、新地(00016)及申洲國際(02313)，短期股價普遍受惠。

附【圖】所見，上述5間藍籌公布計劃之後，其中4隻股價翌日皆造好，揚升0.3%至4.7%不等，反映市場視此為好消息；統計至建議正式生效，吉利及舜宇跑出，累計漲幅進一步擴大到17%和17.7%；再之後一個月，仍有4隻股份錄得正回報，又以吉利與舜宇成績最佳，分別飆20.6%及34.8%。

撇開「老前輩」新地和長建不談，吉利和舜宇分別在2017年3月及12月正式染藍，吉利於同年6月下調每手股數，舜宇更於納入恒指成分股不足一個月即削減每手買賣單位。當年港股正處大升浪，不排除是大型基金積極追貨，加上散戶爭相跟風，從而締造了股價驚人漲幅。至於另一新貴申洲，在去年9月染藍，12月宣布調低每手股數，惟遇着大市下滑，估計是股價表現不逮的主因。

領展2014年12月成為歷來首隻晉身恒指成分股的房地產信託基金(REITs)，染藍迄今接近5年，機構投資者早已「儲齊貨」，沒有大舉增持的誘因，加上本港社會事件尚在發酵，儘管領展縮細每手買賣單位，降低入場費以提高對散戶的吸引力，但相信難以重演吉利與舜宇的升勢。

信報投資研究部

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