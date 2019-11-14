即巿股評 港股直擊

騰訊(00700)季績公布後股價下跌已失守320元，跟著300元關口有待考驗能否守得住，除業績影響股價外，亦因阿里巴巴(09988)IPO 招股在即，不排除有資金亦要準備作換馬動作。

騰訊候低吸

騰訊業績增長未有如券商之預期，要留意其遊付費方面於第三季度未有完全反映，部分延後於第四季才披露，所以普遍券商現時唱淡叫沽，但就預期第四季度業績會較理想，大家作為散戶投資者點睇券商之笛，基於業績及大市氣氛差，加上阿里巴巴招股在即，騰訊股價近日偏弱但接近下季度就應轉睇好啦！要沽要買就要計好數重要計埋日子，可能冇幾耐券商就一齊唱好叫大家買啦！

兩個時區吸納不同區域投資者

「同股不同權」已被納入滬、深兩市港股通名單內先有小米(01810)、再有美團(03690)，相信阿里巴巴在港上市後亦很快迎來北水垂青，北水資金因對內地品牌較熟悉，有此優勢下亦較易吸引資金流入，以美團為例，筆者常往返中港兩地工作，每於內地任何地方均見到美團的蹤影，其普及度對於一些甚少回內地的人可能不會了解他的生存之道與及滲透率之強勁。而阿里巴巴與騰訊於內地分庭伉儷，無人不曉的品牌，同樣業務由中國走向世界，其實他們不是競爭對手，而是於科網、金融各有分工，日後有時間才作解釋，若需投資騰訊可於香港，但昔日投資阿里巴巴就要走到美股，加上時區差別問題始終有點不方便。雖然現時本港市況有點不好，但國際配售首日已獲足額認購反應良好，多間券商亦已預留巨額提供於孖展之用，內地資金對科網股熱潮一向不減，加上對品牌之熟悉，又於亞洲區時段可交易，對於北水既熟悉且方便下吸引資金到港應該不難。

阿里巴巴來港作第二上市地另一受惠必將是港交所(00388)，交易肯定多了同時又是亞洲時區，更加方便亞洲區基金經理要買入阿里巴巴股票時就會棄美投港，純這筆基金日後交易估計亦可帶旺港股交投亦為港交所帶來利益，所以可以預見阿里巴巴的交投量不會少的，望日後更多中資回流於本港掛牌，港交所盡快重見去年初歷史高位300元股價。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。