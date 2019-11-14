港股直擊 即巿股評

手機設備股再次係威係勢。

再次由龍頭廠業績帶起，蘋果公司代工之王鴻海日前公布第三季業績，純利307億元新台幣，超出市場預期的277億元新台幣。期內每股盈利2.21元新台幣，按季飆80%，按年增長23%。

業績亮麗，除反映郭台銘卸下董事長一職對集團沒有負面衝擊外。另一方面由於設備需求會提前反映產品需求，變相代表iPhone 11需求強勁。

中長線而言，市場目標預期明年首季蘋果可能發表iPhone SE 2；第三季可能推出5G版iPhone，蘋果供應鏈強勢有理，鴻海今年累升近三成。

說到港股，蘋果供應鏈股份其實不是十分開胃，聲學方面首選是借Airpods發圍的A股立訊精密(002475.SZ)，股價近日於近4年的高位徘徊，破位指日可待，真正強股；供應鏈龍頭鴻海和台積電等也不是遙不可及。

不是瑞聲(02018)不好，而是業績仍欠說服力。

港股短炒可由鴻海系入手，鴻海業績好的其中一個助力，是富智康集團(02038)第三季扭虧，由蝕2.27億美元轉賺2003萬美元。

根據EJFQ FA+市場預料富智康今年核心盈利增長84.9%；明年增速加快至1.66倍，雖然市場只有兩家大行覆蓋，但當中一家是日資大和，可留意該行跟進。

技術走勢上，日線圖維持牛陣，加上EJFQ今年2月15日發出長線綠燈維持至今，今日重上10天線，可小注入，止蝕放1.06元，突破1.24元成交密集區頂可睇1.4元。

陳鎮強

信報分析員

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