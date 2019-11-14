熱門：

今日 18:43 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】富智康扭虧可跟進

放大圖片

手機設備股再次係威係勢。

再次由龍頭廠業績帶起，蘋果公司代工之王鴻海日前公布第三季業績，純利307億元新台幣，超出市場預期的277億元新台幣。期內每股盈利2.21元新台幣，按季飆80%，按年增長23%。

業績亮麗，除反映郭台銘卸下董事長一職對集團沒有負面衝擊外。另一方面由於設備需求會提前反映產品需求，變相代表iPhone 11需求強勁。

中長線而言，市場目標預期明年首季蘋果可能發表iPhone SE 2；第三季可能推出5G版iPhone，蘋果供應鏈強勢有理，鴻海今年累升近三成。

說到港股，蘋果供應鏈股份其實不是十分開胃，聲學方面首選是借Airpods發圍的A股立訊精密(002475.SZ)，股價近日於近4年的高位徘徊，破位指日可待，真正強股；供應鏈龍頭鴻海和台積電等也不是遙不可及。

不是瑞聲(02018)不好，而是業績仍欠說服力。

港股短炒可由鴻海系入手，鴻海業績好的其中一個助力，是富智康集團(02038)第三季扭虧，由蝕2.27億美元轉賺2003萬美元。

根據EJFQ FA+市場預料富智康今年核心盈利增長84.9%；明年增速加快至1.66倍，雖然市場只有兩家大行覆蓋，但當中一家是日資大和，可留意該行跟進。

技術走勢上，日線圖維持牛陣，加上EJFQ今年2月15日發出長線綠燈維持至今，今日重上10天線，可小注入，止蝕放1.06元，突破1.24元成交密集區頂可睇1.4元。

陳鎮強
信報分析員
[email protected]

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads