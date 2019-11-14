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今日 18:04 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入近27億 買金融股 沽金山軟件

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擔心中美貿易談判進展，加上內地數據遜預期，同時本港政治局勢惡化，累港股連跌兩日，累瀉741點，今日成交744.5億元。

北水流入與上日相近，由上日淨買26.2億元，略增至26.9億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

金融股為資金買入對象，建行(00939)及工行(01398)分別有5.72億和1.83億元淨買，為北水最多淨買個股首兩位，港交所(00388)、滙控(00005)及平保(02318)也分別錄1.25億、1.15億和5837萬元淨流入。

科技股美團(03690)全日有1.03億元淨買；舜宇(02382)及騰訊(00700)分別有7790萬和7558萬元淨入；新東方在線(01797)錄7370萬元淨入；中興(00763)則有133萬元淨入；但金山軟件(03888)全日有1.34億元淨沽，為北水最多淨走個股；中芯也錄6194萬元淨沽。

此外，石藥(01093)錄5182萬元淨入；東陽光藥(01558)也錄1196萬元淨買。

內需股方面，安踏(02020)及李寧(02331)分別有1910萬和1730萬元淨流入；萬洲(00288)卻有1253萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、金山軟件、工行、安踏、中芯、滙控、港交所、平保及舜宇。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、金山軟件、中芯、新東方在線、東陽光藥、李寧、中興、石藥及萬洲。

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