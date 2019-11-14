港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指和標普500指數創新高，不過有報道指中美在農產品及多個領域談判觸礁，加上內地數據遜預期，港股反覆向下。

恒指今早低開127點，開市後曾倒升34點，見26605點全日高，之後內地公布多項經濟數據遜預期，大市復受壓，上午最多跌285點，中午跌245點，午後官媒《環球時報》曾在twitter發文，指港府將宣布周末宵禁，拖累港股曾挫367點，見26203點，創10月11日以來新低，《環時》刪除貼文後恒指跌幅收窄。恒指收報26323點，跌247點或0.9%，連跌兩日累挫741點或2.7%。

國企指數報10427點，跌91點或0.9%。國指兩日累挫263點或2.5%。

大市成交額744.54億元。

即月期指收市報26328，跌161點或0.61%，高水4點。

A股反覆靠穩，滬指升0.16%；深成指升0.61%。

美國道指期貨最新跌59點，報27702。

國家統計局公布，10月全國規模以上工業增加值按年增長4.7%；首10月全國固定資產投資增長5.2%；10月社會消費品零售總額按年升7.2%。三數據均遜市場預期。

藍籌股方面，騰訊(00700)上季業績遜預期，遭多家大行降目標，股價挫2.3%；友邦(01299)跌1.7%，兩股拖低大市105點。另外，外電指阿里巴巴(09988)周五起招股，港交所(00388)反覆跌0.1%；蒙牛(02319)跌2%。相反，電能(00006)升0.6%；長建(01038)升0.5%。

焦點板塊

本地股：今日續見沽壓，九倉置業(01997)跌1.2%；新世界(00017)跌0.2%；恒地(00012)跌0.8%；新地(00016)跌0.6%；希慎(00014)跌1%。港銀方面，中銀香港(02388)挫1.5%；恒生(00011)跌1.7%；滙控(00005)跌0.6%；東亞(00023)跌2%；大新(02356)跌0.5%。零售股方面，利福(01212)跌2.3%；周大福(01929)跌1%；莎莎(00178)跌3.3%。

物業管理股：再度成為逆市奇葩，中海物業(02669)、奧園健康(03662)、佳兆業美好(02168)、新城悅(01755)和藍光嘉寶(02606)創新高。另外，永升(01995)飆6%；碧桂園服務(06098)升0.4%；雅生活(03319)升0.6%。

科技股：科網股金山軟件(03888)第三季扭虧，加上正考慮分拆金山雲上市，股價飆8%；禪遊(02660)創新低後反彈3.3%。手機股逆市造好，瑞聲(02018)彈3.7%；富智康(02038)上季虧轉盈，收市升3.7%；舜宇(02382)漲0.8%；比亞迪電子(00285)升1%；丘鈦(01478)升1.1%。芯片股中芯(00981)績後續見追捧，今日再升5.4%。

醫藥股：多股跑贏大市，石藥(01093)升1.4%；長江生科(00775)回勇升10.5%；威高(01066)續創新高，收市升2.8%；雅各臣(02633)盈喜，收市升3.6%；神威(02877)升2.4%。醫療科技股平安好醫生(01833)升3.4%。

焦點股份

恩達集團控股(01480)：股價狂飆43.4%。集團夥奧園(03883)附屬發展深圳廠地。

361度(01361)：畢馬威突辭任集團核數師，收市急挫15.6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。