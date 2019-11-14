港股直擊 即巿股評

隔晚美股早段下跌，侵侵雖然口口聲聲話中美貿易協議好快達成，但一旦反檯達成唔到首階段協議呢，就會大大力加關稅，一度嚇到早段美股有啲腳軟。不過市場認為鮑爺嘅講話都收貨，至少美國肯定有一段時間維持低息，美股其後逐步收復失地，道指更標指更再創收市新高。美股嘅強更特顯出港股嘅弱，港股已連跌五個交易日，社會運動持續並愈演愈烈，港股亦難免隨之動盪不安。

恒指低開127點，報26444點，其後一度收窄跌幅並曾倒升34點，可惜見過26605點半日高位後，內地公布上月工業增加值及零售銷售均差過市場預期，大市隨即反覆向下，最多跌285點，見26286點半日低位，創下超過一個月低位。中午恒指報收26326點，跌245；國指中午報收10424點，跌95點。

其實大市彈唔起，除咗係氣氛影響之外，恒指成份股重中之中嘅騰訊(00700)，交出一份強差人意嘅季度業績，細摩率先將佢降價，其後有冇其他大行踩多腳未知，但股價半日跌2.7%。之前阿Man都提過，騰訊反彈一直未能突破340-350元阻力，隨時反彈浪已告一段落，結果業績前見騰訊已無厘神氣，再加埋一份咁嘅業績，今日跌穿320元屬意料中事，有心理準備可能要回到300元水平先有較大支持。

另一個令騰訊股價表現疲弱係另一科技巨無霸阿里巴巴(09988)明日開始招股，亦有機會扯走騰訊嘅資金，令其沽壓更大。相反阿里巴巴順利回歸港股上市，港交所(00388)可蟬聯新股集資額一哥，港交所股價呢期應可跑贏大市。其他重磅股個別發展，瑞聲(02018)半日升3.7%，叫做最好表現藍籌股。

講到口水乾都話呢期陀地地產股避之則吉，原因係乜唔再重覆，要保平安呢期咪買本地地產股，仲月本地銀行股都因為經營環境問題，同樣暫不宜沾手。早兩日阿Man叫睇番物管股，今日又係逆市奇葩，資金嘅嘢好得意，愈升愈要追入買，所以喺股票市場，跟紅頂白無乜點錯。

特別一提係上星期阿Man指平安好醫生(01833)調整近尾聲，52元樓下可以撈貨，呢兩日又係逆市走強，反映之前調整已告一段落，留意股價若能企穩58元，挑戰高位無難度，新高可期。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)