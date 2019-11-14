港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指和標普500指數創新高，不過有報道指中美在農產品及多個領域談判觸礁，加上內地數據遜預期，港股反覆向下。

恒指今早低開127點，開市後曾倒升34點，見26605點半日高，之後內地公布多項經濟數據遜預期，大市復受壓，曾挫285點，見26286點，創10月11日以來逾一個月低。恒指中午收報26326點，跌245點或0.9%，大市成交額393.14億元。

國企指數報10424點，跌95點或0.9%。

A股反覆靠穩，滬指升0.07%；深成指升0.36%。

國家統計局公布，10月全國規模以上工業增加值按年增長4.7%；首10月全國固定資產投資增長5.2%；10月社會消費品零售總額按年升7.2%。三數據均遜市場預期。

藍籌股方面，騰訊(00700)上季業績遜預期，遭摩通調降目標，半日挫2.7%；友邦(01299)跌1.9%，兩股拖低大市119點。另外，外電指阿里巴巴(09988)周五起招股，港交所(00388)半日反覆跌0.2%；蒙牛(02319)跌2%。相反，瑞聲(02018)半日彈3.7%；吉利(00175)回升0.5%。

焦點板塊

本地股：今早續見沽壓，九倉置業(01997)跌1.3%；九倉(00004)跌1.9%；會德豐(00020)跌1.5%；新世界(00017)跌0.2%；新地(00016)跌0.7%；希慎(00014)跌0.2%。港銀方面，中銀香港(02388)挫1.3%；恒生(00011)跌1.2%；滙控(00005)跌0.5%；東亞(00023)跌1.3%；大新(02356)跌0.7%。零售股方面，利福(01212)跌3%；周大福(01929)跌1.9%；莎莎(00178)跌1.6%。

物業管理股：再度成為逆市奇葩，中海物業(02669)、奧園健康(03662)、佳兆業美好(02168)、新城悅(01755)和藍光嘉寶(02606)創新高。另外，永升(01995)飆6%；碧桂園服務(06098)升0.4%；雅生活(03319)升0.4%。

焦點股份

金山軟件(03888)：第三季扭虧，加上正考慮分拆金山雲上市，半日飆8.8%。

361度(01361)：畢馬威突辭任集團核數師，半日急挫19.4%。

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