港股直擊 即巿股評

噚日相信大家一係排除萬難、攀山涉水咁先返到工；一係就索性唔返，Home office，我係後者。全日幾乎喺屋企開住個直播台睇出面嘅情況，同時又望住電腦睇住個市，事關噚日大市係仍然運作，仲一度跌逾500點，收市係跌少咗啲，不過連條50天線都無埋，大市又再次處於五條主要平均線以下。

基於噚日開市無耐見恒指已經企喺牛證街貨層，於是就揀咗隻再貼價少少嘅恒指熊(67055)出嚟，雖然無講低話吼恒指5分鐘圖見超買先至落場，但其實個市連續兩日裂口下挫弱，有心追沽嘅都應該無乜耐性去等到5分鐘圖見超買就落場。就按住噚日朝早SlowSTC(14,3)處於一個相對高嘅位置11點10分至11點35分嚟計，呢段時間(67055)高低位做過$0.109/$0.1，平均買入價就係$0.1045。

都唔使等好耐，喺下半場1點15分至2點10分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)已經回落到嚴重超賣水平，由於(67055)噚日揀嘅時候槓桿都有逾50倍，所以亦係適合day trade之用。按上述mark低個段時間(67055)高低位做過$0.118/$0.114，即平均賣出價就係$0.116，對比朝早嘅平均買入價，即平均賺幅為11%。

不過，噚日嘅焦點應該唔係喺港股，係公布第三季業績嘅騰訊(00700)，大約就喺我睇緊警方記者會嗰時就出咗業績，就話第三季賺203.8億人民幣，按年跌13%，遜預期。當大家都驚緊騰訊業績今日會唔會影響個市之下，見今日騰訊股價都裂口下挫，依家10點5分，日線圖上見騰訊做粒「倒T星」，同恒指一樣現水平處於各平均線之下，但SlowSTC(14,3)只係回落到中軸水平，借佢嗰份遜預期嘅業績嚟伸多佢一腳嘅話，暫時唔好住啦。

依家10點7分，似乎恒指開始走出一個比較明確嘅方向，恒指依家做緊26468點，跌102點，最低暫時做過26393點，換言之牛證第一層街貨26400至26499點嗰434張期指已經全數死亡，變相26300至26399點呢一層上移至最貼價牛證街貨層，而呢度就有相當於567張期指，屬第二重貨區；再向下行殺牛證街貨的話，其實落到去25700至25799點呢度，中間每層都有100至300幾張期指街貨喺度，多就更係唔係多啦，但總叫做好過無咁解。

再追跌唔係問題，但要小心日線圖上恒指現水平同保歷加通道底(26155點)相差不遠，且SlowSTC(14,3)亦準備進入嚴重超賣水平；不過見依家啲熊證最貼價嗰隻嘅收回價都同現價有912點距離，都真係好安全，要小心嘅係啲街貨，最貼嘅街貨高到見100%啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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