今日 09:14
港股直擊
即月期指低開65點，報26424，較上日現貨收市低水147點。
國企指數期貨低開22點，報10477，低水42點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
啟德地王呎價1.3萬 臨海新低
今日信報
中大黑衣人製投石器 數百汽油彈死守
港政局堪憂 恒指下試26000
恒昇
｜
今日信報
「輪椅上的天使」蘇金妹 每天上街兜售生…
吳雄
｜
今日信報
恒指二萬七拉鋸 科網股迎阿里上市
陸文
｜
今日信報
利好因素浮現 曙光初露
梁振輝
｜
財富管理
蘋果秘製AR及VR裝置 最快2022面世
StartupBeat
HIFU的熱潮？
陳筠華醫生｜ 信健康
中美農產品及多個領域談判傳觸礁
國際財經 ｜ 今日 03:04
荃灣黑衣青年浴血倒臥 送院證實不治
時事脈搏 ｜ 今日 02:57
美國製造商協會傳遭中國黑客入侵 疑涉貿談
國際財經 ｜ 今日 02:00
鮑威爾:美國經濟前景料維持實質擴張
國際財經 ｜ 今日 00:00
法官:警進私人地方確保公眾安寧屬職責
時事脈搏 ｜ 昨日 23:32
暴徒恐嚇汽油彈襲擊吐露港車輛
時事脈搏 ｜ 昨日 23:30
開市焦點:本港局勢惹關注 騰訊績後ADR挫
港股直擊 ｜ 今日 07:55
新界東新界西及九龍巴士服務受影響
時事脈搏 ｜ 今日 08:10
【新股追蹤】阿里招股 集資最多1045億
香港財經 ｜ 今日 09:03
港府高層禮賓府開會 外界關注新招應對時局
時事脈搏 ｜ 今日 00:52
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞