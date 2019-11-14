港股直擊 即巿股評

本港局勢持續不穩，加上騰訊(00700)季績遜預期，恒指昨日插近五百點後，港股預託證券(ADR)預示今早仍要低開過百點。

周三美股三大指數收市個別發展，受迪士尼股價大升帶動，道指及標指齊創收市新高。道指反覆上升，高見27806點，創新高，收報27783點，升92點或0.3%；納指收報8482點，微跌3點；標普500指數高見3098點，收報3094點，微升2點。有報道引述消息指，美中貿易談判在農產品採購方面遇到障礙。不過，美國總統特朗普重申，中國非常希望達成協議，相信很快就會公布首階段貿易協議。

迪士尼新推出的流動媒體服務Disney+，自上日上線以來，已經吸引了1000萬註冊用戶，迪士尼股價收市急升7.3%，是升幅最大道指成分股。科技股個別發展，蘋果公司推出16吋MacBook Pro手提電腦，股價收市升近1%；Netflix跌逾3%； 亞馬遜跌1.4%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報57.78元，較本港收市低0.47元；騰訊(00700)ADR收報318.94元，低8.46元；國壽(02628)ADR收報20.53元，低0.22元。「三桶油」變動不大，中海油(00883)ADR收報12.12元，無升跌；中石油(00857)ADR收報3.75元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.47元，低0.02元。至於電訊股， 中移動(00941)ADR收報61.38元，低0.27元；聯通(00762)ADR收報7.15元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報3.13元，高0.01元。

市場對美中兩國將會簽訂第一階段貿易協議的預期降溫，加上香港緊張局勢升級，不利港股走勢。ADR港股比例指數收報26388，較本港收市低183點或0.69%。恒指昨日收報26571點，瀉493點或1.82%，失守50天線。

特首林鄭月娥急召多名港府問責官員，周三晚上在禮賓府舉行會議，討論香港局勢，會議為時約兩小時結束。外界關注本次會議是否研究發出宵禁令、提升武力方案，以及取消11月24日的區議會選舉。

焦點股份

騰訊(00700)：昨日收步後公布，第三季純利203.82億元人民幣，按年下跌一成三。按季亦下跌一成六；以非通用會計準則計，騰訊季度純利按年上升兩成四，按季升4%。總結今年首三季，非通用會計準則計純利按年上升一成九。

華潤置地(01109)：十月實現總合同銷售金額251.6億元人民幣，按年增長兩成二。

澳優乳業(01717)：首九個月純利6.25億元人民幣，按年增長三成七。

國泰(00293)：十月載客量按年跌7.1% 料下半年財務表現較遜色。

雅各臣科研製藥(02633)：發盈喜，預期截至九月底止，中期股東應佔綜合溢利按年增加超過三成。

今日有兩隻新股上市。根據輝立交易平台、家居控制解決方案供應商Home Control(01747)暗盤收報1.02元，與招股價一樣。旅橙文化(08627)暗盤收報0.305元，較上市價0.275元，高10.9%，公司為總部位於中國宜興的營銷服務公司，主要提供活動管理服務及設計製作服務。