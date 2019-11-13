港股直擊 即巿股評

恒指今早低開304點報26761點，已是全日高位，之後跌幅擴大，穿50天線(約26640點)，午後最多跌599點，低見26465，創10月16日後最低，最終收報26571點，跌493點或1.82%，大市成交額791億元。

北水淨流入26.2億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

南下資金收集中資金融股，建行(00939)有4.01億元淨入；工行(01398)淨入2.86億元；平保(02318)有1.43億元淨入；新華保險(01336)有9818萬元淨入；人保(01339)有6327萬元淨入。

科技股也見北水流入，騰訊(00700)業績前淨流入9680萬元；舜宇(02382)有6037萬元淨入；中芯國際(00981)績後造好，有6146萬元淨入；新東方在線(01797)有3614萬元淨入。

其他藍籌股方面，香港交易所(00388)有1.27億元淨走。相反，滙控(00005)有1億元淨入。

內需股方面，同股不同權股份美團點評(03690)有1.68億元淨入；華潤啤酒(00291)有1.83億元淨入；安踏(02020)有5583萬元淨入。相反，萬洲(00288)有3187萬元淨走。

汽車股廣汽(02238)有1.18億元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、工行、中芯、平保、潤啤、騰訊、港交所、滙控、新華保險及安踏。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 美團、中芯、廣汽、舜宇、潤啤、騰訊、新東方在線、人保、安踏及萬洲。