重要通告 港股直擊

騰訊控股(00700)公布，截至9月底止第三季業績，股東應佔盈利203.82億元(人民幣‧下同)，按年倒退12.65%；每股基本盈利2.151元。

按非通用會計準則計算，騰訊第三季權益持有人應佔盈利244.12億元，按年增23.86%。每股基本盈利2.577元。

期內，收入972.36億元，按年增長20.65%，主要是受商業支付服務及其他金融科技服務、智能手機遊戲、社交及其他廣告業務所推動。

今年首三季，騰訊股東應佔盈利717.28億元，按年增11.22%；每股基本盈利7.578元。收入2715.22億元，按年增長19.19%。按非通用會計準則計算，盈利688.67億元，按年增19.27%。

騰訊表示，第三季網絡遊戲收入總額按年增長11%，至286億元。其中智能手機遊戲收入總額按年增長25%，至243億元；收入增長主要是由於國內主要遊戲表現強勁及海外遊戲的貢獻增加所致。

期內，網絡廣告收入按年增長13%至184億元。遊戲、教育及電子商務垂直領域的廣告主需求強勁，抵銷了汽車業廣告需求疲弱的情況。其中，媒體廣告收入為37億元，按年下降28%，原因是內容排播的不確定性導致視頻招商廣告收入下跌所致。社交及其他廣告收入於本季增速加快，其收入達147億元，按年上升32%。

另外，金融科技及企業服務收入為268億元，按年增長36%。

騰訊同時透露，於第三季，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數達11.51億，按年增長6%。QQ的智能終端月活躍賬戶數為6.534億，相比去年同期下跌6%。集團稱，升級了安全策略，主動清理濫發訊息及有惡意機器人活動的賬戶。

此外，集團收費增值服務訂購賬戶數按年增長11%至1.706億，主要受視頻及音樂服務訂購賬戶數增加帶動。騰訊視頻訂購賬戶數按年增長22%至1.002億。付費內容庫規模擴大，音樂訂購賬戶數按年增長42%至3540萬。