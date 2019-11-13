港股直擊 即巿股評

擔心中美貿談進展，加上本港政治惡化，港股昨日回升138點後，今日已無力再彈，更一度大跌近六百點，穿50天線收市。恒指本周至今已累挫1079點。

恒指低開304點報26761點，已是全日高位所在，之後跌幅擴大，更跌穿50天線(約26640點)，午後最多跌599點，低見26465，創10月16日後最低，競價時段跌幅縮至500點內收市。最終恒指收報26571點，瀉493點或1.82%，大市成交額791億元。

國企指數收報10519點，跌171點或1.61%。

大市今日上升股份比例為23%，下跌股份比例為77%。

藍籌股近乎全軍覆沒，友邦(01299)挫3.2%；騰訊(00700)公布第三季業績前跌0.8%；滙控(00005)跌1.4%；建行(00939)跌1.6%，傳阿里巴巴最快周五起招股，港交所(00388)仍跌2.1%，僅中生製藥(01177)逆市升0.9%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

地產收租股：沽壓沉重，九置(01997)挫3.7%；新世界(00017)挫4.9%，為包尾藍籌；新地(00016)降2.4%；太古地產(01972)挫3.4%；信置(00083)挫3.2%；希慎(00014)挫3.7%。多個車站暫停服務的港鐵(00066)下滑2.2%，領展(00823)中午公布每基金單位分派增8.3%，同時宣布明年1月2日起，每手買賣單位會由500個基金單位，降至100個，全日跌1.5%。

汽車股：表現亦曳，華晨(01114)收插5.9%；廣汽(02238)收跌2.1%；吉利(00175)降3.8%，北汽(01958)跌2.3%；比亞迪(01211)下滑0.8%；長汽(02333)挫3.1%。

內需股：百威英博高溢價收購美國同業，啤酒股續見追捧，青啤(00168)飆6.5%，青啤A(600600.SH)飆7.4%。另外，潤啤(00291)升1.4%；康師傅(00322)獲大和升級提價，全日逆市升5.4%；中糧(00606)升0.3%；中國食品(00506)升2.2%。

新股：今日有三隻掛牌，內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴(06186)，收報7.44元，較招股價7.5元，低六仙；ODM手機供應商SPROCOMM INTEL(01401)收報0.62元，較招股價0.5元，高24%；利華控股(01346)收報0.62元，較招股價0.85元，低27%。

焦點股份

中芯(00981)：逆市走高，收升6.4%。集團第三季股東應佔溢利潤1.15億元美元，按年飆升3.34倍。

百濟神州(06160)：股價曾升4.2%，見119.5元創新高，但全日僅漲1.2%。集團第三季淨虧損3.07億美元，收入卻年增30.42%。