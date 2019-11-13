重要通告 港股直擊

國泰航空(00293)公布，10月國泰航空與國泰港龍航空合共載客274.08萬人次，按年跌7.1%。乘客運載率下跌4個百分點至77.6%，以可用座位千米數計算的運力則增加 2.4%。今年首10個月的載客量較去年同期上升0.5%，而運力則增加6.4%。

兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共18.31萬公噸，按年減少4.9%，運載率下跌2.4個百分點至68%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌2.5%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.9%。今年首10個月的載貨量按年減少6.6%，運力上升0.4%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.9%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，10月對國泰及香港而言，依然是挑戰重重的月份。鑑於訪港及離港旅遊意欲疲弱，集團把8至10月的客運運力減少了2%至4%，亦把11至12月運力削減6%至7%。

林紹波稱，10月份的訪港需求持續疲弱，該公司來港乘客人次按年下跌35%，跌幅與8月及9月相若。10月的離港客運量下跌13%，跌幅亦與過去兩個月相近。

他又表示，整體而言，預期航空公司在今年底前仍面對重重挑戰，預計下半年的財務表現將較上半年大為遜色，而短期前景將依然充滿挑戰和非常不明朗。