港股直擊 香港財經

領展(00823)截至9月底止半年，香港資產組合零售總收益按年上升8.9%，續租租金調整率降至18.1%。商戶每月平均零售銷售額上升1.4%，仍跑贏整體市場；商戶組合中63.2%從事食品相關行業，其中，飲食(佔28.9%)及超級市場及食品(佔20.7%)的每方呎銷售額分別增長2.1%及4.5%，至於一般零售商戶的每方呎銷售額則下跌0.6%。

對於領展商戶經營受社會事件影響、個別商戶遭到破壞，主席聶雅倫表示，零售前景受事件影響，旗下在香港有126項物業，主要是屋邨商場，會繼續與商戶緊密溝通，確保安全。行政總裁王國龍表示，會評估情況按需要採取措施，不少商戶遭破壞，領展會協助維修幫助營運，事件對其他商戶也有一定程度影響，希望盡快能幫助他們持續開業繼續營運。

王國龍表示，中美貿易戰升溫及本地事件之下，過去數個月挑戰增加，近期收益有所放緩，幸好營運仍大致穩定；過去6個月投放大量時間及精力與商戶及商業夥伴溝通，了解他們面對的挑戰並嘗試向他們提供有效支援。

至於續租租金加幅降至20%以下，王國龍表示，租金加幅因應不同行業、其營業額及近期表現而定，本地事件對商戶生意造成影響，過去數月商戶對零售前景轉趨保守，不少商戶需要減租，也有加租情況，續租租金加幅降至18.1%，就租約3年加租一次而言，平均每年租金增幅仍然理想。

領展把每手買賣單位由500個基金單位更改為100個基金單位，明年1月2日起生效，聶雅倫表示，是回應上次股東周年大會上的訴求，幫助基金單位持有人能更容易買入領展。王國龍補充，領展上市至今股價大幅上升，每手作價提高，目前約30%持有人是散戶投資者，調整每手買賣單位可讓散戶有更多機會買入領展。王國龍表明未有打算再度採用以股代息，認為房託基金在市場買賣是更有效的方式。

領展6月於年度業績會上宣布有意回購多6000萬個基金單位，截至9月底，領展於上半財年按均價約87.3元回購約1300萬個基金單位，涉資約11億元，首席財務總監黃國祥表示，期內已在可行情況下盡量回購，餘下4700萬個基金單位會在下半年盡力作出回購。

投資收購方面，王國龍表示，會繼續物色有收入增長的項目，過去數年在內地一線城市找尋投資機會，往後會把覆蓋範圍擴大至一線城市周邊河流三角洲，包括環渤海、長三角及大灣區，留意市場上的合適機會。