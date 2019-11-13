都說「攬炒」到了失控地步，今日恒指急插至50天線之下，成交亦較昨日升市為高，說好了的「均線牛陣」好有可能被破壞。拋物線SAR星期一出現反手做淡訊號，14天RSI跌穿50落到43.4，若果收市後騰訊(00700)季績稍有差池，可能再跌多兩三百點。
那邊廂，我們用EJFQ「精明選股」篩選打造的恒綜強勢股組合仍能交出好表現，第四季組合今日逆流而上，10隻持股中，華潤啤酒(00291)今日逼近新高；青啤(00168)再升逾半成；聯塑(02128)升3%；中燃氣(00384)升0.7%；招金(01818)升1.8%；深高速(00548)無升跌。第四季恒綜強勢股組合10月初以來升近一成，期內恒指升不足5%。年頭用50萬元開倉，最新已升至64.6萬元，賬面回報29%。
昨日指偉易達(00303)中期業績有驚喜，刺激股價急升，情況似同樣是老牌股的德昌電機(00179)，今日德昌極硬淨，執筆時僅跌0.3%，至於偉易達難得因市拖累，最新回吐2.2%報77.1元，宜收集。
今日我用現價高於10天線、10天線高於20天線、20天線高於50天線；淨負債比率低於60%；獲5個以上分析員評級；預測市盈率及預測股息率區間不高於1個標準差；離目標價多於10%的「港股通」範圍股份，篩選結果只有8隻，包括：中海宏洋(00081)、深圳國際(00152)、德昌、浙江滬杭甬(00576)、信義玻璃(00868)、聯塑(02128)、神威藥業(02877)及達利食品(03799)。中線較值博可考慮財務狀況及派息較好的中海宏洋及神威藥業。
今日老是哼著：「懷著信心解開生死結，雲霧消失朗日吐」，天佑香港。
羅崇博 (杜比)