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今日 14:30 港股直擊 即巿股評

港股午後重挫近600點 新世界插6%

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港股插穿上午低位，曾插599點，見26465點，創10月16日以來新低。截至下午約2時21分，恒指報26493點，跌572點或2.1%，大市成交額566.79億元。

國企指數報10491點，跌199點或1.9%。

A股午後回軟，滬指跌0.6%；深成指跌0.24%。

藍籌股方面，新世界發展(00017)最新插6%；九倉置業(01997)見逾一個月低，現挫4.2%。

中生製藥(01177)升0.2%，暫為唯一錄得升幅之藍籌。

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