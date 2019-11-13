花旗 瑞聲科技(02018)
評級：買入
目標價：44元->66元(較前收市價49.05元有34.6%潛在升幅)
瑞聲科技上周公布，首三季股東應佔溢利14.65億元人民幣，按年跌46.75%。
花旗發表報告，指瑞聲第三季純利6.95億元人民幣，高於該行預計11%，認為目前市場低估蘋果公司對瑞聲明年上半年業績的驅動。
該行基於好於預期的業績和在蘋果推動下對明年更加積極的展望，分別上調瑞聲今明兩年盈利預測3%和7%，大升目標五成至66元。
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花旗 瑞聲科技(02018)
評級：買入
目標價：44元->66元(較前收市價49.05元有34.6%潛在升幅)
瑞聲科技上周公布，首三季股東應佔溢利14.65億元人民幣，按年跌46.75%。
花旗發表報告，指瑞聲第三季純利6.95億元人民幣，高於該行預計11%，認為目前市場低估蘋果公司對瑞聲明年上半年業績的驅動。
該行基於好於預期的業績和在蘋果推動下對明年更加積極的展望，分別上調瑞聲今明兩年盈利預測3%和7%，大升目標五成至66元。
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