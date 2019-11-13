港股直擊 即巿股評

本地局勢惡化，加上中美貿談進展未明，港股昨日回升138點後，今早跌至近一個月低位。

恒指低開304點，報26761點已屬半日高，開市後跌幅擴大，曾插582點，見26482點，為10月16日以來新低，穿50天線(約26641點)，之後喘穩。恒指中午收報26587點，挫477點或1.8%，大市成交額435.51億元。

國企指數報10537點，跌154點或1.4%。

A股半日先低後回穩，滬指跌0.15%；深成指升0.21%。

藍籌股方面，友邦(01299)挫3.5%；騰訊(00700)公布第三季業績前跌0.3%；創科(00669)跌2.8%；吉利(00175)跌2.2%。藍籌股只有萬洲(00288)及中生製藥(01177)分別逆市升0.7%及0.5%表現最好。

焦點板塊

本地股：沽壓沉重，九倉置業(01997)挫3.5%；新世界(00017)挫5.1%；新地(00016)挫3.3%；太古地產(01972)挫3%；信置(00083)挫3.7%；希慎(00014)挫4.5%。多個車站暫停服務的港鐵(00066)挫2.6%。港銀恒生(00011)跌2.5%；中銀香港(02388)跌2.4%；滙控(00005)跌1.4%；東亞(00023)跌1.8%；大新(02356)挫2.7%。另外，太古A(00019)跌3.2%。

中資電訊股：今早亦跑輸，中移動(00941)創68個月新低，半日跌1.7%；中電信(00728)創近10年低，半日跌2.2%；鐵塔(00788)創9個月低，半日跌1.8%。另外，聯通(00762)跌1.8%。

內需股：百威英博高溢價收購美國同業，啤酒股續見追捧，青啤(00168)半日升5.4%，青啤A(600600.SH)半日飆7.92%。另外，潤啤(00291)升0.5%；百威英博旗下百威亞太(01876)半日無起跌。康師傅(00322)獲大和升級提價，半日逆市升4.9%；中糧(00606)升2.7%；中國食品(00506)升2.5%。

焦點股份

中芯國際(00981)：逆市走高，半日升6.4%。集團第三季股東應佔溢利潤1.15億元美元，按年飆升3.34倍。

百濟神州(06160)：股價曾升4.2%，見119.5元創新高，半日僅升0.5%。集團第三季淨虧損3.07億美元，期內收入5014.1萬美元，按年增長30.42%。

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