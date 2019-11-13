今日 12:22
重要通告
港股直擊
鷹美(02368)公布，截至9月底止半年，股東應佔溢利1.59億元，按年增長57.32%，每股基本盈利29.9仙；中期息每股派20仙。
期內，集團錄得營業收入18.92億元，按年多28.13%。
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