港股直擊 即巿股評

早晨！依家係9點12分，未瞓醒已經收到公司同HR嘅message，內容都係同大家講返路面交通情況差，同事們home office；「Take care of yourself」、「Safety the priority」亦係我老細今朝留底比我嘅說話。明白有啲職業係必需有員工返工，姑勿論大家需唔需要返工、身處邊度都好，安全為上。

依家9點18分，恒指仍然處於U盤時段，就見睇恒指牛熊證街貨圖先。牛熊兩邊今日都沒新增街貨層，熊證最貼價街貨為27300至27399點，呢度有相當於196張期指，同噚日一樣，再上多100點，即27400至27499點呢度就係重貨區，有相當於984張期指。

至於牛證方面，最貼價嘅係26700至26799點。呢度有相當於533張期指。同熊證有啲唔同，牛證街貨頭五層嘅分布都比較平均，每層都有300至500張期指街貨駐守，怪不得恒指選擇下行，估計幾層夾埋都有過千張期指可以殺得到，依家9點25分，恒指完成U盤報咗開市價，跌304點，見26761點，已經進入咗牛證第一層街貨，反正都已經企喺牛證街貨層裡面，向下再殺亦合理不過，如果是50天線(26645點)好快就會接受考驗。

同表妹+幫手做online新聞嘅同事whatsapp完，知道兩個小朋友都安全後，恒指轉眼間低位做過26651點，第一層街貨全死，50天線幾近失守。如果噚日下半場開市至兩點半呢段時間，有吼到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到超買水平而入噚日揀隻恒指熊(67055)的話，今朝已經可以收割。

無入到咁點算？由於恒指再下行多300幾點，(67055)已經無咁貼價，即槓桿已經低過噚日，所以就應該變陣，揀第二隻貼少少嘅，例如恒指熊(66850)，收回價27438點，同現價距離不足400點，槓桿比率約52倍，就算day trade都啱玩，街貨低亦係另一個賣點。

【輪證下半Part】今日下晝暫停一日，你懂的；天祐香港，天祐學生。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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