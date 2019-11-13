港股直擊 即巿股評

港股兩日累挫920點後，昨日反彈過百點，不過成交縮至逾兩周低，市場觀望騰訊(00700)季績公布，以及本港局勢最新發展。

中美貿易形勢未有新進展，隔晚美股早段在科技股支持下造好，其後受到美國總統特朗普表示，美中可能很快達成首階段貿易協議，若未能達成，會向進口中國貨大幅加徵關稅，言論令美股轉弱。三大主要指數收市個別發展。道指收報27691點， 無升跌；納指創收市新高，收報8486點，升21點或0.26%，Facebook股價升2.6%，主導科技股升勢。標普500指數高見3102點之歷史新高，收報3091點，升4點或0.16%。

美國白宮經濟顧問庫德洛表示，在與中國達成貿易協議前，不會調整關稅。

特朗普於本港時間周三凌晨1時出席紐約經濟俱樂部發表有關貿易政策的演說，再度批評聯儲局主席鮑威爾犯錯，又提出應把息口降至負利率。

國際金價周二受壓，連續第四個交易日下滑，創下3個月低位。紐約12月期金收市跌3.4美元或0.2%，每盎斯報1453.70美元，是8月1日以來最低。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線下跌。 藍籌股中，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.98元，較本港收市低0.07元；騰訊ADR收報330.29元，高0.09元；國壽(02628)ADR收報20.73元，低0.32元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.33元，低0.09元；中石油(00857)ADR收報3.81元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報4.52元，低0.05元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.14元，低0.61元；聯通(00762)ADR收報7.3元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報3.24元，高0.03元。

ADR港股比例指數報26917，較周二恒指收市低147點。恒指昨日收報27065點，升138點或0.5%，收返兩萬七以及廿天線(約27026點)和百天線(約26996點)滙聚。

焦點股份

騰訊今天公布2019年第三季業績，綜合券商預測，騰訊第三季非通用會計準則(non-GAAP)純利介乎233.14億至275.56億元人民幣，按年增長18.3%至39.8%；中位數為247.2億元人民幣，按年增加25.4%。

領展(00823)今日公布截至9月底止中期業績。

安踏(02020)：公布向4名買方(包括關連人士超鴻與晉富，以及紅杉SPV及ZWC)及FountainVest SPV間接出售Amer Sports合共5.2517%權益，現金代價共計1.4億歐羅。完成後，公司於Amer Sports之間接持股將由目前57.9479%降至52.6962%。

中芯國際(00981)：公布第三季股東應佔溢利潤1.15億元(美元‧下同)，按年飆升3.34倍。每股盈利2美仙。期內收入按年減少4%。

華虹半導體(01347)：公布第三季盈利4520萬元(美元‧下同)，按年下跌6.37%。

國壽：公布首10個月累計原保險保費收入約5204億元人民幣，按年增5.77%。

今日將有3隻主板新股掛牌，其中，ODM手機供應商SPROCOMM INTEL(01401)暗盤漲四成，該股公開發售超額認購73倍，一手中籤率僅5%。內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴(06186)，暗盤收報7.33元，較招股價7.5元低2.27%。利華控股(01346)暗盤收報0.76元，較招股價0.85元低10.59%。