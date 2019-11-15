即巿股評 港股直擊

周二恒指高開138點，早段反覆跌至26794低位找到支持後，回升至27076點的全日最高水平，收報27065，升138點或0.52%；輕微升穿周一失守的20天線(27026點)。

前天「搏拳實錄」提到，美國總統特朗普上周五「澄清」傳媒報道表示，在中美首階段協議就關稅問題上，他並沒有同意任何事情。本欄認為，侵侵的「澄清」，無異為雙方撤銷加徵關稅的磋商甚至貿談進程都蒙上陰影，而且恒指在以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂線之上已連升5日，短線技術上已頗超買，因此，估計（中美達成首階段協議的）sell on fact效應短期仍會發揮作用。

沒想到本港當日爆發修訂《逃犯條例》以來，警方與示威者最暴力衝突（在西灣河，警方開了3槍，一名示威者中槍送院急救）的一天，sell on fact效應在政治因素「助燃」下，造成恒指暴瀉724點或2.6%收市，錄得8月5日至今最大的單日跌幅。

上周本欄以<11月港股重新展步>指出，10月10日恒指以25521點的intraday低位見底後逐步回升，到11月1日，已明顯突破26700至27000點的過去6個月累積的最大型成交量密集區頂阻力，加上EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，早在10月17日升穿「久違」了近半年的40%水平後，一直能夠維持在40%以上運行，故相信恒指踏入11月已打穩基礎重新展步。

雖然恒指昨天一度跌穿11月1日的26800點intraday低位，但亦只是回到上述26700至27000點的成交量密集區（EJFQ系統default統計，該成交量密集區為26800至27100點）爭持而已。況且，強勢股指數仍明顯高於40%水平，而反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，則繼續在過去半年的低水平區間徘徊，代表大市沽壓遠未能「威脅」買盤。

更值得注意的是，EJFQ的「詳細行業上升動力vs恒生指數成分股上升動力」圖表顯示，由10月31日至11月11日的8個交易日，代表整體大市的88個行業，上升動力高於恒指的行業數目只是單位數，而僅在11月5日才有9個行業的上升動力高於恒指，即是說，其餘日子有多達九成或以上的行業數目，上升動力都跑輸給恒指。綜合以上分析，相信恒指不過是返回11月的「起跑線」再次展步。

11月11日「搏拳實錄」提到老徐計劃：恒指回調至27500點的成交量密集區底附近水平就加注short put；反之，恒指若再次挑戰27800點的成交量密集區頂，便short 即月貼價或28000點call，搭一個short strangle倉。但恒指周一急跌後，老徐原先的short put和short call「心水價位」都變得相當離地，現在打算，待恒指確認企穩26800點的成交量密集區底才加注short put。

老徐