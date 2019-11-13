即巿股評 港股直擊

圖表分析名家Larry Pesavento，寫過一本書《TRADE what you see – how to profit from pattern recognition》絕對是經典之作，有效推廣了和諧比例與和諧形態。是我案頭必備的參考書。

本書的書名亦非常有意思，這裏作者指的是通過“見到”市場形態而發現交易機會”Trade Setup”

我常常想，這句話還可以包括更深層次的意義。

那就是，做研究是不斷尋找市場規律，從而發現轉折點，規劃未來路徑，這更加偏向形而上學，也會有統計數據，然而數據反倒是輔助的作用。

重點是，通過發現規律儘快找到最合適的拼圖。這中間必然包括了trial and error的過程，亦考驗分析師的領悟。

這個世界不存在也永遠不會存在完美的預測方案，不存在交易聖杯，除非是出自騙子口中。

那麽，我們如何利用這種不完美的預測信息來做出決定呢？

答案就是Trigger觸發點確認以及倉位管理portfolio management。

Trade是一種實證主義的行爲，what you see就是講的這個實際發生的事實。

就以現在的情況爲例説明，在月報我們預期11月初或者月底尋頂完成反彈浪然後重回跌浪，而反彈的形態呈現ABC，來到28000區域反轉。

這是一種預期，然後實戰中周報定下假如穿27500就確認高點形成，按照保守原則，連續兩個交易日收盤之下，這是爲了過濾盤中的震蕩洗盤。

而周一，開盤即在27500之下最高就是開盤27490，説明市場很有決心要推低，低開低走，這就是强烈的向淡信號，當時信息就認爲明顯高點已經形成了，這是符合保守原則下作出的判斷。

如果單單看分析，會有種錯覺認爲這是「自圓其説」。

這可能是對於分析研究的誤解，提出最有可能性的路徑，然後根據市場的實際表現進行部署，最終還是跟隨市場獲得的獎勵，通過這種自我實現，兌現盈利。

講回市場，目前港股市場反彈浪發展過後出現反轉，首選的數浪預期11月尋頂然後進入跌浪反覆下跌，港股市場的跌浪是由緩漸急，注意節奏，反轉初期相對較强，月底亦可能還有一個小的反彈高點。

那麽年底至明年初，下跌動能來自哪裏呢？從周綫圖看，美股標普目前處於一個反轉區域内。美股的回吐是潛在的可能性之一。雖然如此，實戰原則上並不建議沽空美股。皆因港股是較弱市場的狀況還沒有扭轉。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。