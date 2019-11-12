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【帶眼識股】城建設計有故仔

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上周四(7日)，北京市召開一場英雄會，宣布市政府旗下四家建築企業進行合併重組。

北京城建集團與北京住總集團合併；北京建工集團與北京市政路橋集團合併。

當中城建集團與住總集團合併較矚目，住總集團資產無償轉讓給城建集團。城建集團立即規模谷大，不過城建集團旗下唯一港股上市平台城建設計(01599)卻連續兩日僅幾%上落。

合併完成後，預計城建集團資產總額超過3000億元人民幣，利潤總額近50億元人民幣，在全國建築業排名上升六位，至第11位，增強集團本身的一條龍建築業務，而地產住房業績也有望重回國內前100名。

城建設計本身主打城市軌道交通、市政管理及建築工程的設計、勘察及諮詢服務，以及城市軌道交通之工程承包業務，屬服務供應商。母企規模大增有望提升估值。

根據EJFQ FA+，城建設計預測市盈率3.7倍，低中位數1.8個標準差；預測息率7.49厘，低中位數1.9個標準差。估值便宜且防守性高。

盈利預測方面，市場平均料2019年核心盈利增長一成；2020年增速加快至13.2%；現時離目標價上升空間有53.1%。不過留意，只有3個分析員覆蓋，數據要打折。

走勢上，現時受阻2.5元成交密集區頂部，可於50天線(約2.25元)水平小注入場博突破，第一站250天線(約2.58元)，半成止蝕。

陳鎮強
信報分析員
[email protected]

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