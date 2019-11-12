港股直擊 即巿股評

港股連跌兩日累挫920點後，今日反覆回升，全日反彈138點，重上兩萬七水平，大市成交691.2億元。

北水由買轉沽，由上日淨買14.93億元，轉至今日淨沽2.26億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

多隻中資金融股錄得淨走，其中招行(03968)及建行(00939)為北水淨走最多首兩位個股，全日分別錄2.41億和1.76億元淨沽；平保(02318)全日也有5525萬元淨沽，但工行(01398)與新華保險(01336)分別有7845萬和1712萬元淨買。

美團(03690)依然是北水力買對象，全日有2.57億元淨入，為北水淨入最多個股，但比昨日淨入3.75億元有所縮減；舜宇(02382)也有8922萬元淨入；騰訊(00700)則有17.6萬元淨買；但金蝶(00268)與中興(00763)，全日分別有6120萬和4335萬元淨沽。

今日跑輸的醫藥股，中生製藥(01177)也有6879萬元淨沽；但石藥(01093)有2200萬元淨買。

廣汽(02238)再有1.12億元淨入；急吐9.6%的波司登(03998)，全日有6632萬元淨沽，而融創(01918)也有1958萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、招行、騰訊、平保、融創、工行、美團、中生製藥、新華保險及舜宇。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、波司登、廣汽、中興、舜宇、中生製藥、金蠂及建行。