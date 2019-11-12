港股直擊 即巿股評

市場續憂中美貿談進程，港股兩日累挫920點後，今日反覆回升，不過成交縮至逾兩周低。

恒指今早高開137點，報27064點屬半日高，開市後反覆回軟，倒跌最多131點，見26794點，創本月新低，半日收市前回升，中午升21點。午後造好，曾升150點，見27076點全日高。恒指收報27065點，升138點或0.5%，收返兩萬七以及廿天線(約27026點)和百天線(約26996點)滙聚。大市今日上升股份比例為54%，下跌股份比例為46%。

國企指數報10691點，升77點或0.7%。

大市成交額691.22億元，為10月25日以來最低。

即月期指收市跌12點報26982，低水83點。

A股收市個別發展，滬指升0.17%；深成指跌0.11%。

美國道指期貨最新升6點，報27664。

藍籌股方面，明日公布季績的騰訊(00700)旗下騰訊音樂上季業績勝預期，加上傳集團夥任天堂進軍美遊戲市場，股價彈升2.2%；中信股份(00267)升3.5%；銀娛(00027)升1.4%；金沙中國(01928)升1.1%；國壽(02628)升近1%，是表現較好的重磅中資金融股。相反，個別本地股續見沽壓，九倉置業(01997)跌1.1%；領展(00823)跌0.8%；新世界(00017)跌0.2%。

焦點板塊

啤酒股：啤酒股今日受追捧，青啤(00168)飆5.2%；華潤啤酒(00291)飆5.3%。百威英博以溢價1.25倍收購美國啤酒商Craft Brew Alliance，集團旗下百威亞太(01876)升1.9%。

內需消費股：除啤酒股外，多隻內需消費股亦造好。當中體育用品股反彈，安踏(02020)升3.1%；李寧(02331)升1.8%；滔博(06110)升2.6%；台資OEM裕元(00551)升2.9%；另一台資OEM其利工業(01731)創新高，收市飆27.5%。食品股方面，中糧(00606)升5.4%；中糧肉食(01610)升1.9%；萬洲(00288)升1.1%。

物業管理股：全線落鑊，中海物業(02669)、雅生活(03319)、新城悅服務(01755)、佳兆業美好(02168)均創出上市新高，收市分別升5.4%、5.5%、11.1%和7.7%；半新股藍光嘉寶(02606)亦破頂，收市升9.5%。另外，奧園健康(03662)升5.4%；彩生活(01778)升5.2%；永升生活(01995)升4.6%；碧桂園服務(06098)升2.5%。

新經濟股：另一跑出板塊，美團(03690)反彈4.5%；平安好醫生(01833)升4.3%；眾安在線(06060)升1.8%；小米(01810)「雙11」銷售逾61億人民幣，股價升1.8%；騰訊旗下閱文(00772)升4.8%。

醫藥股：今日跑輸，中生製藥(01177)跌1.6%；石藥(01093)升0.5%；藥明生物(02269)跌1.3%；百濟神州(06160)業績前吐1.6%；三生製藥(01530)挫4.2%；中國中藥(00570)跌2%。

焦點股份

波司登(03998)：急吐9.6%，成交額4.63億元。內地藍鯨產經報道，波司登早前推出的高端產品「登峰系列」，於雙十一電商促銷日，在波司登天貓官方旗艦店上已經下架。

偉易達(00303)：股價飆13.5%。集團中期多賺30.97%，每股中期息派17美仙，期內毛利率按年由29.5%上升至30.7%。

雅高控股(03313)：股價創新高，收市飆升21.7%。集團擬以每股9.34元，向中色地科礦產勘查配售不多於1億股新股，雙方已簽署諒解備忘錄。

新股：中國抗體製藥(03681)收報6元，較招股價低21%，不計手續費一手蝕480元。瑞誠中國傳媒(01640)收報1.24元，較招股價低0.8%，不計手續費一手蝕20元。

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