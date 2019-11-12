即巿股評 港股直擊

今日最吸晴的是偉易達(00303)，隊友陳鎮強較早前在《帶眼識股》專欄已分析並看好前景，最新公布的中期業績有驚喜，純利多賺三成一，看來公司有效採取措施，減低美國「玩具“反”斗城」破產的影響，股價今日大成交第一棍打上，平均線剛擺出「牛陣」，公司的往績就是執行力，股本回報率及財務狀況甚佳，預測股息率達7厘。股價走勢上頗似同樣是老牌股德昌電機(00179)，今日筆者已於上午追買，作中線投資，當然中美貿易關係能夠改善，對偉易達復甦概念會更加堅實。

很同意英SIR今日的《英眼狙擊》，指「過去年幾優質中資股的升幅極之驚人，加上捱過貿易戰洗禮，其他環節有機會跟隨起飛。....不肯花心思去理解，一味被指數的不濟蒙蔽，自然雞同鴨講。」老實說，一連串事件令我對香港前景感到悲觀，但不致要我放棄港股，仍然是機會處處，若有天取消股票印花稅，必能有助提升港股競爭力及刺激交投。

「第四季恒綜強勢股組合」今日又有驚喜，兩隻持股華潤啤酒(00291)及青啤(00168)似乎正擺脫之前搖搖欲壟的形態，希望扭麻花後再試高位，信心是來自篩選時預測市盈率區間及股息率區間均未有較中位數高出一個標準差。如果沒有EJFQ系統幫手，我只會說啤酒股真的很貴，不懂看。

羅崇博 (杜比)