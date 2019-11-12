即巿股評 港股直擊

港股經過噚日急跌後，今日早段曾反彈，人哋美股隔晚就低開高走，道指更收復失地倒升，再創收市新高，我哋呢邊相反高開低走，認真唔爭氣。恒指今早高開137點，報27064點已屬半日高位，隨即反覆回落，二萬七關得而復失。盤中最多跌131點，見過半日低位26794點，不過好友欲守住26800點，其後跌幅收窄。中午恒指報收26947點，升21點；國指則升27點，報10640點。半日成交額得番367億元，好明顯係缸邊友畀噚日發生嘅事嚇親，今日都未回魂，暫時未敢入場。

呢個星期美國有唔少重要經濟數據公布，而聯儲局鮑爺又會出席國會聽證會，呢啲都會左右美股去向，港股本身無乜方向，噚日因為社會動盪，多區發生警民衝突嚇怕缸邊友而下跌。話就話中美貿易談判或生變數，但人哋 美股都未驚過，港股未免有啲敏感。可能係之前兩個星期急升咗，剛好有個藉口回吐。

藍籌重磅股今日唔覺有彈力，除咗騰訊(00700)喺明日派成績表前，半日升1.2%，全靠佢撐住上半場恒指仍錄得些少升幅。至於其他重磅股仍然腳軟彈唔起，睇嚟下半場都係咁上下。而噚日跌得較勁嘅本地本產股，今日繼續反彈乏力，弱勢未改。本港樓市呢幾個月係就係唔算有乜嘢大調整，但持續嘅社會運動，令本港零售飲食業步入寒冬，否則唔係我哋嘅超人亦唔使預定10億打救。本地地主佬除咗靠賣屋仔之外，商場收租一直係主要收入，為集團提供現金流，刻下香港嘅情況持續，暫未見到問題可以點解決，即使有心人出到千萬求一路，阿Man認為政府一日肯政治問題，政治解決，單靠警隊去打壓社會運動，社會動盪仍會持續，本地地產股都係避之則吉。

至於阿Man今年以嚟多次推介嘅物管股又再落鑊，最先推介嘅龍頭中海物業(02669)今日再創新高，半日升逾5%，其他物管股亦有理想表現，呢個板塊長炒長有。至少另一個不時落鑊嘅醫藥股，今日就表現較弱，繼續回吐，不過之前升咗咁多，回吐亦好正常，建議可留意當中龍頭股，跌到去移動平均線見支持，睇多一兩日可以趁調整吸納。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)