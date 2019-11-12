港股直擊 即巿股評

隔晚美股向好，惟內地上證指數今早跌穿2900關，加上本港持續有激烈示威活動，令港股高開低走，一度倒跌過百點，但騰訊(00700)力撐大市下，港股中午仍能微升收市。

恒指今早高開137點報27064，但已是今早高位所在，A股倒跌，拖累港股升勢不保，最多跌131點，低見26794，創本月低位，但低位有買盤吸納，大市止跌回升，最終恒指半日收造26947，升21點或0.08%；國企指數中午收造10640，升27點或0.26%，成交金額367.5億元。

上證指數半日收造2897，跌0.44%，暫錄三連跌；深成指午造9592，跌0.9%。

藍籌股大致受壓。平保(02318)下滑0.4%；滙控(00005)跌0.1%；中移動(00941)下滑0.5%；中石化(00386)跌0.9%；舜宇(02382)為包尾藍籌，中午跌2.2%，但明日公布第三季業績的騰訊(00700)，半日升1.2%，更撐起恒指31點。

焦點板塊

藥股：表現較弱，中生製藥(01177)跌2.1%；石藥(01093)也跌2.1%；四環(00460)挫4.6%；歌禮(01672)插5.4%；三生(01530)降3.8%；百濟(06160)跌1.4%；華領(02552)急跌14%；億勝(01061)挫4.4%。

地產收租股：本港依然有激烈示威衝突，個別地產收租股弱勢未改，九置(01997)跌1.5%；新世界(00017)下滑0.4%；信置(00083)降0.5%；長實(01113)走低0.5%；恒地(00012)下滑0.4%；太古地產(01972)降0.8%；其母太古(00019)走低0.8%；領展(00823)倒跌0.5%；但新地(00016)升0.5%；港鐵(00066)反彈0.8%。

物業管理股：再度熱炒，龍頭之一的中海物業(02669)再創新高，最高見過4.95元，半日飆5.6%；雅生活(03319)也揚5.1%；佳兆業美好(02168)升3.2%；彩生活(01778)漲2.3%；永升(01995)漲1%；碧桂園服務(06098)升2.3%。

焦點股份

理文造紙(02314)：昨日獲大和升評級兼目標價，今早重拾升勢，半日揚5.3%；對手玖紙(02689)也漲2.7%。

偉易達(00303)：截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.18億美元，按年增長30.97%，中午大升10.4%，成交有7980萬元。