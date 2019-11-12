今日 12:12
重要通告
港股直擊
津上機床中國(01651)公布，截至9月底止中期股東應佔溢利1.01億元(人民幣‧下同)，按年下跌54.06%。每股盈利0.26元，中期息15港仙。
期內，收入10.76億元，按年減少34.5%。
港股極恐慌 瀉724點穿二萬七
今日信報
警實彈槍傷學生 大叔被焚變火人
A股大特賣 外資續撈貨
譚曉涵
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慎防期指出現顯著回調
陳檬
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離地千尺 看湖光山色
新股女王
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清醒開腦手術
梁嘉銘醫生｜ 信健康
Warren Buffett rumored to be seeking top Chinese fund managers
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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胡一帆
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財富管理
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