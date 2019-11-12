即巿股評 港股直擊

噚日恒指裂口下跌，最多跌逾800點，低見26830點，將本來嘅牛證街貨區26900至26999點嗰過千張期指街貨全數張制收回。拆開5分鐘圖就見到由噚日下晝2點開始至2點半做出低位嘅呢段時間，恒指對住重貨區猶如開咗一槍咁；其實都唔止，留意返低位係26830點，即係話26800至26899點呢part嘅街貨都有唔少傷亡。

承如噚日所指，喺上星期五(11月8日)已經留意到恒指波幅指數(VHSI)處於嚴重超賣水平，反彈勢在必行；而VHSI一彈就代表個市將會出現一個較大波幅嘅走勢，噚日嗰8XX點嘅波幅，總算對VHSI有交代。

至於今日，大跌過後作少少反彈亦都無可厚非，依家10點4分，大部份同事都未返到公司，應該喺準備放飯嘅前後時間就會陸續出現，Anyway，安全就夠啦；不過，恒指現報26973點，升幅比今朝開市收窄至得返升46點，日線圖上見恒指現價處於20天線(27022點)水平之下，如果今日收市時都爬唔返上條20天線以上的話，即代表恒指由保歷加上升道通下移至保歷加下降道通。

呢個就真係要再睇牛熊證街貨圖點啦。今日所見恒指牛證最貼價嘅係26800至26899點，呢度有相當於161張期指，而重貨區其實好遠，講緊喺25000至25099點，呢度有相當於726張期指。不過造淡嘅唔駛咁灰心，其實係第二層街貨區，即26700至26799點呢度，已經有637張期指駐守，無他嘅，大家都係博大跌過後出現反彈啫。

至於上方熊證有六層新增街貨，所以熊證最貼價落到去27300至27399點，而呢度就只有相當於72張期指。稍為有多少少街貨可以見得人，再上多100點就可以，呢度就有相當於477張期指。

依家10點30分，同同事吹咗一陣水，大家都開始返到公司，總算安全。計一計恒指牛熊證街貨中間位，即(27300+26899)/2=27099.5，按依家恒指現價同中間位相差100點，都唔係一個出手好時機，話唔定今日恒指升少少，引多啲牛證入場，儲夠貨之後再向下殺過都未定。

恒指熊(67055)，收回價27548點，同現價有逾500點差距，槓桿比率約40倍屬同一收回價中最高嘅一隻，低街貨亦係另一個重點。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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