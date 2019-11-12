港股直擊 即巿股評

近期影響大市走勢仍然以宏觀因素為主，特別是中美貿易戰的發展，近日有比較明朗化的跡象，曾帶動股票市場向上，踏入11月之後，恒指重上27000點，為近3個月以來的高位。

值得留意，恒指於前周五(11月1日)首次重上兩萬七，但直至上周五(11月8日)才有一批收回價兩萬七以上的牛證可選擇，為甚麼呢？其實發行商由遞交申請至產品上市之間，需要5個交易日時間。即使大市輾轉再升，高位曾見27900點，投資者在上周五之前都只可以選擇收回價兩萬七以下的恒指牛證。而上周五的一批新產品，收回價於27100點，瞬即成為市場上最貼價的條款，吸引到投資者的注意，上週五單日有近500張期指等值的資金流入該批產品。

不過，該批收回價27100點的牛證有10隻之多，收回價、行使價及換股比率均是一模一樣的。對投資者而言，選擇多固然是好事，但應該如何選擇呢？我們一直強調，在考慮買入前要多做比較，並利用槓桿去選擇產品，因為槓桿代表著產品的潛在回報，在相若條款（即是相若風險）的情況下，槓桿較高的產品是相對較值博的選擇。

除此之外，我們亦希望投資者能進一步留意另一個非常重要的因素，就是開價質素的重要性。發行商開價質素的其中一個重要指標，就是開出的買賣差價有多窄。買賣差價是投資者最直接的交易成本，絕對會影響到投資回報，以上述的恆指牛證為例，換股比率為10,000兌1，由於牛證的對沖值接近100%，所以理論上期指每變動約10點，該批牛證的理論價格就會跳動一格。假設期指在一段短時間內上升了30點，是否代表可以「賺盡」30點、即3格的升幅呢？

非也，因為買賣差價如果是最低的1格的話，投資者理論上至少會有2格的利潤，但若買賣差價不是1格而是3格，投資者就變成沒利潤了。所以說買賣差價是投資成本，買賣差價越大，投資者的利潤便會被蠶蝕，令到即使看中了大市走勢，亦可能賺得比預期少。因此，開價質素是選擇產品的重要因素，投資者要留意發行商開出的買賣差價以其穩定性。那麼投資者如何去客觀及準確地量度認股證及牛熊證的買賣差價呢？有投資者認為成交大的產品買賣差價就會窄及穩定，究竟這是對嗎？我們將在未來的幾篇文章繼續探討。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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