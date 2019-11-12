港股直擊 即巿股評

港股兩日插920點，失守二萬七，夜期及港股ADR則反彈，恒指今早或在二萬七樓上爭持。

美國周一是退伍軍人紀念日，美國債市休市；但美股如常交易，美中貿易談判進展反覆，三大主要指數全日大部分時間走勢向下，尾市跌幅收窄，收市個別發展。道指最多跌163點，低見27517點，收報27691點，升10點，兩隻成分股飛機製造商波音及連鎖藥店Walgreens Boots Alliance支撑大市；納指收報8464點，跌11點或0.13%。標普500指數收報3087點，跌6點或0.2%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較接近全線回升。滙控(00005)ADR折合港元計收報59.02元，較本港收市高0.02元；騰訊(00700)ADR收報326.23元，高3.23元；國壽(02628)ADR收報20.94元，高0.09元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.45元，高0.13元；中石油(00857)ADR收報3.88元，高0.03元；中石化(00386)ADR收報4.6元，高0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.93元，高0.18元；聯通(00762)ADR收報7.35元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報3.23元，高0.01元。

ADR港股比例指數報27113，較周一恒指收市高187點或0.69%。即月恒指夜期收報27184點，升190點，高水257點。本港示威衝突升級，港股昨日跌幅持續擴大，午後曾急跌820點，收市報26926點，跌724點。市場關注騰訊周三公布第三季度業績；另外昨日外媒傳出，騰訊有意跟日本廠商任天堂（Nintendo）合作進軍美國遊戲市場，不過消息未經兩家公司證實。

焦點股份

雅高控股(03313)：公布擬以每股配售價9.34元，向中色地科礦產勘查配售不多於1億股新股，雙方已簽署諒解備忘錄。配售價較今日收市價9.84元，折讓約5.08%。認購方的最大股東是隸屬於國務院國有資產監督管理委員會的北京礦產地質研究院。

偉易達(00303)：截至九月底止中期純利1.18億美元，按年增長三成一，中期息17美仙，與去年同期相同。收入增加一成二至11.24億美元，毛利率上升1.2個百分點，至30.7%。

艾伯科技(02708)公布，截至9月底止，中期股東應佔溢利73萬元(人民幣‧下同)，按年下跌96.83%，每股盈利0.18分，不派中期息。

中芯國際(00981)、百濟神州(06160)及華虹半導體(01347)今日公布第三季業績。

今日有兩隻新股掛牌，瑞誠中國傳媒(01640)公開發售超購18倍，以招股下限1.25元定價；另中國抗體製藥(03681)公開發售超購11倍，同樣以下限定價，每股7.6元。兩者新股暗盤價雙雙潛水。