上周五(8日)美股主要指數全線造好,值得注意的是,道指、標普500指數、納指剛於7日才破頂,加上總統特朗普否認傳媒指他同意在中美第一階段協議撤銷對中國加徵關稅,在此影響下,最後仍能錄得升幅收市(標指和納指再創收市新高),表現出色。

事實上,美股過去兩個星期顯著上揚,很大程度得力於中美貿易談判官員在10月底已大致敲定第一階段協議文本,兩國元首並準備藉11月中旬在智利聖地牙哥舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間簽署。

其後智利決定取消APEC峰會,特朗普翌日(10月31日)晚上即在Twitter表示,「中美正商討另選地點簽署首階段協議……,新地點很快便會公布。由習主席與特朗普總統簽署!」(China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement... The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!),反映特朗普非常「積極」與中國簽署第一階段協議,顯然為了爭取美國選民尤其是農業州份的選票。

隨着特朗普在關稅問題上態度突轉強硬,中美第一階段協議或有阻滯,惟目前美股最少獲兩個「傳統」因素撐起。

首先,特朗普於2017年1月入主白宮,數據顯示美股在總統任期第三年上漲的比例極高;其次,市場有Sell in May and Go Away的「投資策略」,意思是5月沽售股票離場,到11月再返回股市,故又稱之為「萬聖節指標(效應)」(Halloween indicator)。這兩個刺激美股「起動」的傳統,正在華爾街應驗。

港股方面,周一恒指裂口低開290點,反覆跌至午後於26830點才喘定,收報26926點,急挫724點(2.62%),失守10天及20天線。

EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數上周五升上62%的約7個月高位,而10天線高於50天線的平滑中線市寬自10月21日突破40%的支持區頂,見48.5%,逼近強弱分界50%,兩項指標原可帶動恒指持續向上。

附【右圖】所見,RA+周線圖顯示過去3個星期幾乎全部25個板塊的「箭頭」都朝着右上角推進,意味整體港股相對動力和表現逐步改善。不過,RA+日線圖卻看到,超過八成板塊早在上周中段已轉向右下角,代表大市有超買跡象。

此外,恒指由上周一(4日)開始,連續4天在1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂上迭創逾3個月收市高位,短線相當超買,造成恒指繼上周五回調後,昨天在A股下滑及本港示威衝突升溫的壓力下再急挫。

然而,只要強勢股指數仍明顯高於40%,相信恒指在26500點至26800點近半年累積的最大型成交量密集區就有支持。

信報投資研究部

