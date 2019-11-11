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今日 19:35 重要通告 港股直擊

工行獲准希臘設立代表處

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工商銀行(01398)公布，旗下全資子公司工商銀行(歐洲)在希臘設立代表處的申請，於近日獲得希臘銀行的批准。

希臘代表處的設立是該行落實「一帶一路」倡議，以及完善歐洲網絡布局的重要舉措。希臘代表處成立後，工商銀行(歐洲)將依托集團全球化網絡布局和多元化經營優勢，為促進中希兩國經貿往來提供優質服務，助力中希雙方拓展合作範圍，豐富合作成果。

目前，該行已在48個國家和地區建立428個機構，服務網絡覆蓋6大洲和全球重要國際金融中心。其中，在「一帶一路」沿線21個國家和地區擁有129家分支機構。

下載港交所通告原文

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