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【北水手影】淨入增至15億 買美團騰訊 沽中生製藥

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擔心中美貿易談判進展，加上本港今日發生激烈示威活動，港股一度大跌超過八百點，失守兩萬七關，成交有856.6億元。

北水淨入增加，由上周的3.96億元，增加至14.93億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

美團(03690)續是北水淨入最多個股，全日錄3.75億元淨買；其次為騰訊(00700)，全日有2.65億元淨入；金山軟件(03888)有4531萬元淨買；中興(00763)與舜宇(02382)分別有8819萬和3197萬元淨沽。

金融股工行(01398)有1.61億元淨買；平保(02318)及建行(00939)則錄1589萬和1238萬元淨入。

藍籌僅石藥(01093)升，全日有1.25億元淨買；藥明(02269)也錄1.24億元淨入；但中生製藥(01177)為全日最多淨走個股，全日有8860萬元淨沽。

另外，廣汽(02238)及神華(01088)分別有1.14億和2075萬元淨入，但融創(01918)則有7845萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、工行、騰訊、美團、金山軟件、融創、石藥、中生製藥、神華及平保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為石藥、美團、中興、藥明生物、騰訊、融創、廣汽、建行、舜宇及工行。

 

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