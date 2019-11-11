港股直擊 即巿股評

中美貿易談判或現變數，人民幣急回，加上本地局勢再次惡化，港股今日急挫，插穿多條平均線和兩萬七關口。

恒指低開289點，報27361點已屬全日高，穿250天線(約27423點)，開市後跌幅持續擴大，穿10天線(約27291點)，上午最多跌648點，見27002點，中午跌580點，午後穿上午低位，失守20天線(約27004點)和兩萬七關口，曾瀉820點，見26830點全日低，尾段喘穩。恒指收報26926點，跌724點或2.6%，為10月31日以來收市新低。大市今日下跌股份比例達82%；上升股份比例僅18%。

恒指兩日累挫920點或3.3%。

大市成交額865.61億元，近一周最高。

國企指數報10613，跌268點或2.5%。國指兩日挫322點或2.9%。

即月期指收報26994點，跌686點，高水67點。

A股亦下挫，滬指挫1.83%；深成指挫2.17%。

藍籌股方面，友邦(01299)挫3.4%；建行(00939)挫3.1%；工行(01398)挫2.9%；銀娛(00027)挫4.2%；吉利(00175)跌2.7%；旺旺(00151)跌3.1%。藍籌僅石藥(01093)逆市升0.5%。

焦點板塊

本地股：地產股重災，新地(00016)、新世界(00017)和九倉置業(01997)齊挫逾4%；太古地產(01972)插5.2%；領展(00823)跌2.5%。銀行股亦捱沽，恒生(00011)挫2.8%；東亞(00023)跌2.8%；中銀香港(02388)挫3%；大新(02356)挫2.9%。另外，多個車站停止服務的港鐵(00066)跌3.1%。零售消費股方面，利福(01212)吐5.8%；莎莎(00178)挫5.4%；優品360(02360)跌3.3%；I.T(00999)跌3.1%。

科技股：舜宇(02382)遭大摩降評級至「減持」，股價挫3.4%；瑞聲(02018)也遭高盛降評級至「沽售」，目標價削至35元，股價挫5.4%。其他手機股方面，丘鈦(01478)挫3.7%；比亞迪電子(00285)挫4.9%；信利(00732)跌3.8%。5G概念的中興(00763)挫4.7%。另外，小米(01810)跌3.4%；聯想(00992)插4.8%；建滔積層板(01888)挫4.3%；建滔集團(00148)挫4.4%。

中資航空股：人民幣回軟，突破7算後持續受壓，加上紐約期油上周五創六周高位，累航空股受壓。東航(00670)挫4.2%；南航(01055)挫4.5%；國航(00753)挫4.2%。另外，國泰(00293)跌1.9%。

焦點股份

安踏體育(02020)：「染藍」又再落空，股價吐4.2%。

摩比發展(00947)：逆市升5.5%。集團公布，5G(包括Pre5G)產品首9月累計銷售收入較去年同期增長約186%。

東京中央拍賣(01939)：曾飆1.12倍，收市升31.9%。集團發盈喜，料中期虧轉盈。

半新股：恒發光學(01134)曾瀉46%創新低，收市挫31%；信基沙溪(03603)創新高，收市升14.6%；益美國際(01870)創新高後回吐3.5%。

天保集團(01427)：今日上市，以全日高位2.57元收市，較招股價高2.8%，不計手續費一手賺70元。

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