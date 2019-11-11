恒發光學(01134)午後跌幅擴大，曾瀉46%，報0.47元創新低，現挫33.3%，成交額2110萬元。
集團7月16日以招股價1元上市，當日最高見1.32元。
上周五(8日)上市的信基沙溪(03603)曾升8.5%，見1.41元創新高，現升6.9%。集團招股價1元。
同樣上周五(8日)上市的益美國際(01870)曾升21.8%，見1.73元創新高，最新倒跌1.4%。集團招股價0.97元。
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上周五(8日)上市的信基沙溪(03603)曾升8.5%，見1.41元創新高，現升6.9%。集團招股價1元。
同樣上周五(8日)上市的益美國際(01870)曾升21.8%，見1.73元創新高，最新倒跌1.4%。集團招股價0.97元。
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