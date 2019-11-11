港股直擊 即巿股評

中美貿易談判或現變數，加上本地局勢再次惡化，港股今早急吐，插穿牛熊線。

恒指低開289點，報27361點已屬半日高，穿250天線(約27423點)，開市後跌幅持續擴大，穿10天線(約27291點)，最多跌648點，見27002點，逼近兩萬七關口，觸及20天線(約27004點)後喘穩。恒指中午收報27070點，跌580點或2.1%，大市成交額435.17億元。

國企指數報10682點，跌199點或1.8%。

滬指半日挫1.22%；深成指挫1.56%。

藍籌股方面，建行(00939)挫2%；工行(01398)挫2.4%；銀娛(00027)挫3.2%；吉利(00175)跌2.3%；旺旺(00151)跌2.4%。藍籌僅石藥(01093)逆市升1.2%。

焦點板塊

本地股：地產股重災，新地(00016)、新世界(00017)和太古地產(01972)挫逾4%；九倉置業(01997)挫3.4%；領展(00823)跌2.5%。銀行股亦捱沽，恒生(00011)挫2.9%；東亞(00023)跌2.2%；中銀香港(02388)跌2.5%。另外，多個車站停止服務的港鐵(00066)跌2%。零售消費股方面，利福(01212)吐3.9%；莎莎(00178)挫4%；優品360(02360)挫4.9%；I.T(00999)挫4.8%。

手機股：舜宇(02382)遭大摩降評級至「減持」，股價挫2.4%；瑞聲(02018)也遭高盛降評級至「沽售」，目標價削至35元，股價挫4%。其他手機股方面，丘鈦(01478)挫3.3%；比亞迪電子(00285)挫3.6%；信利(00732)跌2.8%。5G概念的中興(00763)挫4.5%。另外，小米(01810)跌2.8%；聯想(00992)插6.7%；建滔積層板(01888)挫3.2%；建滔集團(00148)挫3.5%。

焦點股份

安踏體育(02020)：「染藍」又再落空，股價半日吐3.3%。

摩比發展(00947)：逆市升6.6%。集團公布，5G(包括Pre5G)產品首9月累計銷售收入較去年同期增長約186%。

東京中央拍賣(01939)：曾飆1.12倍，半日升42%。集團發盈喜，料中期虧轉盈。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。